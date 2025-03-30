Juventus'un golcüsü Kenan Yıldız, İtalya'ya damga vurdu! İşte yeni rekoru...

Juventus'un genç golcüsü Kenan Yıldız, Moise Kean'in rekorunu egale ederek İtalya'da gündeme oturdu.

Thiago Motta'yı kovduktan sonra takımın başına teknik direktör Igor Tudor'u getiren Juventus, yeni bir sayfa açmasının ardından ilk maçında Genoa'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 yenerek Tudor dönemine galibiyetle başladı.

3 puanı Kenan Yıldız getirdi

Juventus'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Kenan Yıldız kaydetti. Sağ çaprazdan hızla ceza sahasına giren millî futbolcu, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Moise Kean'in rekorunu kırdı

Kenan Yıldız, bu golle Juve'nin eski golcüsü Moise Kean'i yakalayarak 20 yaş altında en fazla gol atan (7) oyuncu oldu. Rekoru egale eden Kenan, bir gol daha attığı takdirde rekoru kıran futbolcu olacak.

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İtalyan basınında Kenan Yıldız

La gazetta dello sport'ta 'Yıldız'ın yıldızı parladı' başlığı ile şu ifadelere yer verildi:

"Türk oyuncu topu aldı, ilerledi ve savunmasız bir pozisyonda De Winter'ı yerinde bıraktı.

Vasquez ona karşı koyamadan vuruşunu yaptı ve uzak direkte Leali'yi geçmek için mümkün olan tek açıklığı buldu. Bu gol 10 numara için sezonun yedinci golüydü ve böylece Kean'in rekorunu egale etti."