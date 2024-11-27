Juventus'un genç golcüsü Kenan Yıldız'a Avrupa'dan tarihi ödül

Juventus'un genç golcüsü Kenan Yıldız, Golden Boy Web ödülünü kazandı.

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen A Milli Takım'ın hücumcusu Kenan Yıldız, ününe ün katmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, önemli bir ödüle layık görüldü.

Avrupa'da 21 yaşın altındaki futbolcuların değerlendirildiği ve en iyisinin seçildiği Golden Boy'da ödülün sahibi Lamine Yamal oldu.

Kenan Yıldız'a Golden Boy Web ödülü

Milli futbolcu Kenan Yıldız, Golden Boy Web ödülünü kazanma başarısı gösterdi. Kenan Yıldız, oylamada taraftarların en çok oy verdiği futbolcu oldu.

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İtalyan basınından Tuttosport tarafından verilen ve gazetecilerin oylarıyla seçilen Golden Boy'da geçen yıl ödülün sahibi Jude Belingham olmuştu.

Kenan Yıldız'ın Juventus kariyeri

19 yaşındaki futbolcu, Juventus formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda toplamda 49 karşılaşmaya çıktı.

Kenan Yıldız, söz konusu 49 mücadelede 8 gol atıp 4 asist yaptı ve 12 gole direkt katkı sağladı.

Genç futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda ise 17 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol kaydetti.