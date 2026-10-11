Juventus'un Cagliari maçı kadrosu açıklandı: yedi eksik, iki dönüş

Juventus, resmi sitesi üzerinden Cagliari maçının kadrosunu açıkladı; Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Neto, Ekhator, Milik ve Boga listede yer almadı. Cambiaso ve Cabal geri dönerken, Neto da cezası nedeniyle yok, Alajbegovic ise kadroya girmeyi başardı
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
15 Kalulu
17 Alajbegovic
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
31 Gonzalez
32 Cabal
40 Radu
Juventus, Cagliari'de ve Cagliari ile oynanacak maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Luciano Spalletti, siyah-beyazlıların yolculuğunda önemli bir sınavda pozitif bir sonuç almak amacıyla ilk 11'de sahaya süreceği kadroyu netleştirmek için çalışıyor. Teknik adamın, takımın hatlar arasında dengeyi korumasına ve aynı zamanda hücum oyuncularının kalitesinden yararlanmasına olanak tanıyan 4-2-3-1 dizilişini tercih etmesi bekleniyor.