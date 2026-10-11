24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
CM grafica Alajbegovic 16 9
Çeviri:

Juventus'un Cagliari maçı kadrosu açıklandı: yedi eksik, iki dönüş

Juventus

Juventus, resmi sitesi üzerinden Cagliari maçının kadrosunu açıkladı; Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Neto, Ekhator, Milik ve Boga listede yer almadı. Cambiaso ve Cabal geri dönerken, Neto da cezası nedeniyle yok, Alajbegovic ise kadroya girmeyi başardı


2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

15 Kalulu

17 Alajbegovic

20 Cambiaso

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Vicario

26 Lucumi

27 Woltemade

29 Sarr

31 Gonzalez

32 Cabal

40 Radu


Juventus, Cagliari'de ve Cagliari ile oynanacak maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Luciano Spalletti, siyah-beyazlıların yolculuğunda önemli bir sınavda pozitif bir sonuç almak amacıyla ilk 11'de sahaya süreceği kadroyu netleştirmek için çalışıyor. Teknik adamın, takımın hatlar arasında dengeyi korumasına ve aynı zamanda hücum oyuncularının kalitesinden yararlanmasına olanak tanıyan 4-2-3-1 dizilişini tercih etmesi bekleniyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin