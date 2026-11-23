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Juventus'un 2027-28 sezonundaki yeni iç saha formasının tasarımına ilişkin yeni ipuçları ortaya çıktı. Forma haberleriyle tanınan Footy Headlines'ın aktardığına göre tasarımcı JMFK, Juventus'un 2027-28 iç saha forması için nihai tasarıma oldukça yakın olabilecek yeni bir tahmin hazırladı.

Adidas tarafından üretilecek Juventus'un yeni 27-28 iç saha forması, kulübün 130. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak ve 1897'de kurulan kulübün tarihî sezonunu taçlandıracak. Formanın, siyahın beyazdan belirgin biçimde daha fazla öne çıktığı, sade ve geleneksel bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Tasarımın bilinen ayrıntıları arasında beyaz baskılı, ağırlıklı olarak siyah bir arka panel ile siyah omuzlar üzerindeki üç beyaz Adidas çizgisi yer alıyor. Formanın Mayıs veya Haziran 2027'de tanıtılması öngörülüyor.

Juventus'un yeni 27-28 iç saha formasına ilişkin ilk bilgiler, İtalyan kaynak @La_Bianconera aracılığıyla sızdı. Adidas tarafından üretilecek forma, 1897'de kurulan kulübün 130. yıl dönümünü kutladığı tarihî sezonda Juventus'a eşlik edecek.

Juventus'un Adidas imzalı yeni 2027-28 iç saha forması sade ve geleneksel görünümüyle öne çıkacak. Tasarım, takımın klasik kimliğine öncelik veren cesur ve modern bir yaklaşımla kulübün önemli yıl dönümünü kutlayacak.

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Juventus'un 27-28 iç saha formasının en belirgin özelliğinin siyahın beyaza açık ara üstünlüğü olması bekleniyor. Dikey çizgilerin tam sayısı ve genişliği henüz bilinmese de siyahın ağırlıkta olduğu tasarımda oyuncunun adı ve numarasının kontrast oluşturan beyaz renkte basıldığı, ağırlıklı olarak siyah bir arka panel bulunacağı tahmin ediliyor. Bu, özellikle 70'li ve 80'li yıllardaki kulüp geleneğini yansıtacak. Tasarımda ayrıca siyah omuzlar boyunca uzanan üç beyaz Adidas çizgisi yer alacak. Juventus'un Adidas imzalı 27-28 iç saha formasının Mayıs ile Haziran 2027 arasında tanıtılması bekleniyor.