Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Kenan Yıldız için ilginç sözler söyledi.

İtalya Serie A'da Salernitana ile karşı karşıya gelecek Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri açıklamalarda bulundu.

Midesinden rahatsızlık yaşayan Kenan Yıldız'ın Salernitana mücadelesinde de forma giyemeyeceği öğrenildi.

'Birkaç kilo kaybetti'

Skorer'in derlediği habere göre Kenan Yıldız'ın son durumu hakkında bilgi veren Massimiliano Allegri, "Birkaç kilo kaybetti, iyileşiyor" dedi.

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Kenan Yıldız ve Federico Chiesa dışında hücum hattında yer alan diğer futbolcuların bir problemi olmadığını belirten Massimiliano Allegri şu sözleri dile getirdi:

"Chiesa toparlanıyor. Fiziksel olarak daha iyi bir duruma geldi. Geçtiğimiz aylarda yaşadığı zorlukların üstesinden geldi.

"Dusan Vlahovic, bu maçta oynarsa eminim belirleyici olacaktır. Chiesa ve Kenan Yıldız dışında hücumdaki diğer oyuncular iyi durumda."

Kenan Yıldızı'ın 2023-24 sezonu performansı

Kenan Yıldız bu sezon Juventus'ta 28 müsabakada forma şansı buldu. 19 yaşındaki hücum oyuncusu bu müsabakalarda 3 gol ve 1 asist üretti.

Kenan Yıldız'ın Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 19 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 30 milyon euro.