Kenan Yıldız, İtalyan devi Juventus'ta hayaline kavuşmak üzere. Siyah-beyazlı kulüp, millî futbolcuya jest yapmaya hazırlanıyor.

Juventus'ta sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, İtalya'dan her geçen gün adından daha fazla söz ettirmeyi başarıyor. Daha önce yaptığı açıklamada Juve efsanesi Del Piero'yu idol olarak gösteren Kenan, hayaline yakında kavuşacak gibi görünüyor.

Detaylar neler?

Genç yaşında gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, Kenan Yıldız ile 2029 yılına kadar sözleşme yenilemeyi düşünüyor.

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Haberde, sözleşme yenilemenin yanı sıra Juventus'un Kenan Yıldız'a 10 numaralı formayı emanet etmeyi planladığı da aktarıldı.

Genç futbolcunun idolü olan Alessandro Del Piero'nun 10 numaralı formasının Kenan'a verilmesinin mantıklı olabileceği belirtilen haberde, kısa süre içerisinde gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

Kenan Yıldız'ın 2023-24 sezonu performansı

A Millî Takım'ın yıldızı, bu sezon şu ana kadar Juventus ile tüm kulvarlarda toplamda 22 maça çıktı.

Kenan Yıldız söz konusu 22 karşılaşmada 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

Juventus, İtalya Serie A'nın İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde pazartesi akşamı Udinese'yi konuk edecek.

Saat 22.45'te başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Juve, ligdeki son maçta Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter'e deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.