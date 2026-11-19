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Juventus'un resmî açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Augusto Sedorf Owusu, Juventus ile olan sözleşmesini uzattı. 2005 doğumlu orta saha oyuncusu, kendisini 30 Haziran 2031'e kadar renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

Juventus altyapısında yetişen Owusu, 2022/2023 sezonundaki kiralık döneminin ardından Torino'ya dönerek önce Primavera takımında yer aldı, ardından Next Gen'e geçti. Burada şu ana kadar 59 maça çıktı".

Juventus'un açıklaması şöyle devam etti: "Juventus'taki gelişimi, onu bu yıl A takımla ilk maçına da taşıdı. 17 Eylül 2026'da Allianz Stadium'da NEC'e karşı oynanan Avrupa Ligi maçının ikinci yarısında oyuna girdi.

Tebrikler Augusto, sahada görüşürüz!".