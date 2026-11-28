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Nick Woltemade son dönemde Juventus'ta giderek form tutuyor. Buna rağmen İtalya'nın rekor şampiyonunun ocak ayında bir forvet daha transfer etmek istediği belirtiliyor.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus ile Atletico Madrid arasında bir takas gerçekleşebilir. Buna göre, hâlihazırda Rojiblancos'a kiralanan Jonathan David kalıcı olarak Atletico'ya transfer olurken Juve de karşılığında Atletico'nun forveti Alexander Sörloth'u kadrosuna katacak.

Habere göre iki taraf da takasa açık. Juve, Torino'da pek etkili olamayan David'den mali tablolarını iyileştirmek için bir an önce gelir elde etmek istiyor. Atletico ise Sörloth'u sözleşmesinin bitiminde, 2028 yazında bonservis bedeli almadan kaybetme ihtimaline karşı önlem almak istiyor.

Ancak rakamlar konusunda henüz anlaşma sağlanmış değil. David'in Sörloth'tan beş yaş küçük olması ve 2030'a kadar süren daha uzun bir sözleşmesinin bulunması nedeniyle Torino cephesinin bire bir takası ya da kendi lehlerine küçük bir fark ödenmesini düşündüğü belirtiliyor. Madrid cephesinin ise farklı düşündüğü ve "David artı para" formülünü istediği aktarılıyor.

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Alexander Sörloth'un transferi Nick Woltemade için ne anlama gelir?

Bu, Woltemade'nin forvet pozisyonunda bir rakibi daha olacağı anlamına gelir. Yavaş bir başlangıcın ardından Alman millî oyuncu artık takıma alışmış görünüyor; en azından son haftalarda performansı belirgin biçimde yükseldi .

Woltemade, tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta beş gol atıp dört golün de hazırlayıcısı oldu. Özellikle Avrupa Ligi'nde etkili bir performans sergileyerek beş maçta üç gol ve iki asistle toplam beş gole katkı sağladı.

Luciano Spalletti yönetiminde Woltemade, Juventus hücumunda çoğunlukla eski Frankfurt oyuncusu Randal Kolo Muani ile dönüşümlü olarak oynuyor. Arkadiusz Milik'in haftalardır sakatlığı nedeniyle forma giyememesiyle Juventus'un kadrosunda, 20 yaşındaki Jeff Ekhator dışında oynayabilecek durumda olan başka bir santrfor bulunmuyor.