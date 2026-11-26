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Bu sezon Juventus, Avrupa Ligi'ni gerçekten somut bir hedef olarak görüyor. Omonia Nicosia karşılaşması, Juventus'un Lig Aşaması'nda ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırması açısından belirleyici olabilir. Bu da doğrudan son 16 turuna katılmak anlamına geliyor.

Maç öncesinde Sky'a konuşan sportif direktör Ricky Massara, kulübün Avrupa'da göstermesi gereken etkiyi vurgulamanın yanı sıra yaklaşan kış transfer döneminden de söz etti. Juventus'un, basın toplantısındaki çıkışına rağmen Luciano Spalletti'nin taleplerini karşılamak için bu dönemde önemli bir rol oynaması gerekecek.

AVRUPA LİGİ VE OMONIA: "Bu akşam play-off'ları garantilemek mi? Evet, olası bir galibiyetle ulaşabileceğimize inandığım önemli bir hedef. Ancak bizim için kazanmak şart. Kâğıt üzerinde daha kolay görünebilecek bu maçta üç puanı almalıyız ama kesinlikle dikkatli olmalıyız. Çünkü Omonia'nın bizi zorlayabilecek özellikleri var".

EKHATOR BİR DENEY DEĞİL: "Bu akşam yaptığımız şey bir deney değil. Ekhator güçlü bir futbolcu, İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynuyor ve bu ligde kalitesini zaten gösterdi. Ayrıca 2006 doğumlu ve Juventus formasını giymenin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Bu açıdan ona aşırı baskı yüklememeliyiz ama bu özellikleri bakımından da bizi memnun edeceğine inanıyoruz".

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TRANSFERDE FIRSATLAR: "Transfer piyasasına gelince, henüz çok erken. Önümüzde çok maç var ve kulübün uyması gereken sınırlar çerçevesinde neler yapabileceğimize bakmamız gerekecek. Eğer takımı geliştirebilecek fırsatlar çıkarsa bunları değerlendirmeye hazır olacağız. Hangi mevkide mi? Göreceğiz, çünkü o zamana kadar bazı oyuncularımızın geri döneceğini umuyoruz. Böylece neyin gelişmemize gerçekten yardımcı olabileceğini daha iyi anlayabiliriz".

Gelecek maçlar COM Serie A 14:45 JUV

OYUNCULARIN GERİ DÖNÜŞÜ: "Öncelikle birkaç oyuncuyu yeniden takıma katmayı umuyoruz. Teknik direktörümüz hiçbir zaman bahane aramadı ama zaman zaman gerçekten büyük bir krizle baş etmek zorunda kaldı. Bu durum yeni çözümler denemek için de bir fırsat oldu ve o, geçmişte de zorluklar karşısında alternatifler bulmakta hep başarılıydı"

FİZİKLİ BİR SANTRFOR MU? "Spalletti hücum hattında daha uzun boylu oyuncular mı istedi? Bu takımda boy eksiği yok. Belki belirli teknik özelliklerden söz ediyordu. Boy konusunda oldukça iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum".