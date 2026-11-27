Reklam

Hollanda'da AZ Alkmaar deplasmanında alınan galibiyette olduğu gibi, dün de Allianz Stadium'da Federico Gatti, Juventus'un Omonia Nicosia'yı yendiği maçta sahanın en iyilerinden biriydi, belki de en iyisiydi. Juventus'un Avrupa Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Kıbrıs temsilcisini 4-1 yendiği maçta Gatti hem savunmada hem de özellikle hücumda çok iyi bir performans sergiledi. Sık sık orta sahaya destek verdi, hatta zaman zaman forvet gibi oynadı. calciomercato.com da şu gerekçeyle ona 7 puan verdi: "Kaptanlığa yükselen Gatti, saç bandıyla oynadı ve henüz 10. dakikada Rumen Tanase'nin maçın ilk sarı kartını görmesine neden oldu. Hücumda da faydalı oldu; 2-1'lik golün gelişiminde, hücum bölgesinin orta kısmında alışılmadık bir pozisyonda yer aldı. Kısa süre sonra da ceza sahasında çaprazdan çektiği şutla rakip kaleciyi zorladı".

Gatti'nin oynadığı bu maç, karşılaşma sonrası röportajlarda Alessandro Del Piero'nun Luciano Spalletti'ye gülümseyerek yönelttiği kışkırtıcı bir soruya yol açtı: Gatti'yi orta sahada daha sık görebilir miyiz? Eski 10 numara, "Gatti orta sahada oynayabilir mi? Şaka yapıyorum ama bir teknik direktör her zaman yeni çözümler aramalı" dedi. Juventus teknik direktörünün yanıtı ise şöyleydi: "Gatti çok önde baskı yapıp ceza sahası çizgisinde topu kazanmayı iyi başardı, gol atmaya da hazırdı. Madalyonun öteki yüzü, bunu yaptığımızda arkamızda çok fazla boşluk bırakmamız".

Gatti bu sezon 11 maçta forma giydi; bir gol, bir asist ve iki sarı kartı var. Şimdiye kadar sahada 594 dakika kaldı, bu da pek fazla sayılmaz. Ayrıca 1998 doğumlu savunmacının 5 Kasım'da AZ karşısında alınan galibiyetin ardından söylediklerini hatırlayalım: "Kontra atakta ileri çıktığım pozisyonlar mı? Evet, bu hep sahip olduğum bir özellik. Sorun şu ki fiziksel olarak iyi durumda olmam gerekiyor. Çünkü en iyi halinde ve zihnen hazır olmadığında, özellikle savunmada, hata her an kapıda bekliyor. Form tutmam lazım ve bunu ancak oynayarak yapabilirim. İhtiyacım olan bu, hepsi bu. Bu tür pozisyonlar fiziksel olarak iyi durumda olduğunda ortaya çıkıyor. Tekrarlıyorum, oynamaya ihtiyacım var: ancak maç maç zorlanarak form tutarsın. Bugün kazanmak, pazar günkü performansımızın devamını getirmek için çok önemliydi. Ama tekrar ediyorum, artık o maç geride kaldı: ara öncesindeki son lig maçını düşünmeliyiz, çünkü gerçekten çok önemli".

Avrupa Ligi'nde izlediğimiz Gatti, Juventus için önemli bir oyuncu ancak Luciano Spalletti'nin en önemli maçlardaki ilk tercihlerinden biri değil. Bu da ocak transfer döneminde oyuncunun geleceğinin değerlendirilmesine yol açabilir. Juventus'la sözleşmesi 2030'da bitecek olan Gatti, yaz transfer döneminde de transfer söylentilerinin odağındaydı ve ocakta yeniden gündeme gelecek. Özellikle Aston Villa ve Newcastle gibi Premier Lig kulüplerinin ilgisinden söz edilmişti.

Reklam Reklam

İtalya'daki transfer piyasasına gelince, Telelombardia gazetecisi Alfio Musmarra dün şu duyumu paylaştı: "Bugün size benim ortaya atmadığım, kendi düşüncemden çıkmayan ama ortalıkta dolaşan bir isim vereceğim. Juventus'ta iyi bir dönem geçirmeyen Gatti ismine dikkat edelim. Stones'un durumu nedeniyle oluşan açığı kapatmak için bir fırsat olabilir. Transfer edileceği kesin değil ama üzerinde düşünülen bir oyuncu".

En olası sonuç, Gatti'nin Torino'da kalması. Juventus'u sezon sonuna kadar bekleyen yoğun maç takviminde takıma fayda sağlayabilir. Ayrıca Gatti, dünkü gibi performanslar sergilemeyi sürdürürse takım içindeki sıralamada yükselebilir. Bir diğer neden de Juventus'un, Continassa'daki soyunma odasında güçlü bir İtalyan oyuncu grubu oluşturma isteğini defalarca dile getirmiş olması. Gatti ayrılmak istediğini belirtirse Juventus'un onu Inter gibi tarihî bir rakibe değil, yurt dışına satması daha olası. Öte yandan CEO Giovanni Carnevali'nin defalarca hatırlattığı gibi, Juventus'ta satılmayacak oyuncu yok. Dolayısıyla olası bir satış, oyuncunun isteğinin yanı sıra gelecek teklife de bağlı. Bu teklif Inter'den gelse bile.