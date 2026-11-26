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Jeff Ekhator, bu akşam Omonia karşısında Juventus formasıyla ilk kez bir resmî maça ilk 11'de çıkacak. Yazın Basel'e karşı oynanan hazırlık maçında da ilk 11'de başlamıştı. Luciano Spalletti, başka forvetlerin yokluğunda onu sahaya sürmüş, ancak Ekhator hemen sakatlanmıştı. Kas sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kaldı. Parma ile oynanan lig maçının hemen ardından sahalara döndü, fakat kısa süre sonra antrenmanda yeniden sakatlandı.

Juventus, Ekhator'a inanıyor. Giovanni Carnevali de, onun Genoa'da ortaya çıkışını gören Marco Ottolini de inanıyor. Onu AZ Alkmaar ve Fiorentina maçlarının son dakikalarında oynatan Luciano Spalletti de inanıyor.

Bu arada Ekhator, U21 Milli Takımı'nda gol attı. Silvio Baldini de ona büyük değer veriyor. Spalletti bunu şöyle doğruladı: "Onu fizik gücüyle öne çıkan, topu kontrol edip zor anlarda bile takımın topa sahip olmasına katkı sağlayabilen bir santrfor olarak görüyorum. Silvio ona hayran. Futboldaki en yakın dostlarımdan biri ve şimdi Ekhator'la çalıştığıma göre ona tamamen katılıyorum. Sorunlarımızı çözme sorumluluğunun tamamını ona yüklemem ama gelecek vadeden bir oyuncu."

"Ekhator çok güçlü bir oyuncu ve Juventus'un bunu fark edeceğine inanıyorum. Gelişmek istiyor ve yaşından daha olgun. Sahadaki durumları büyük bir berraklıkla okuyabiliyor," demişti İtalya U21 Milli Takımı'nın teknik direktörü.

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2006 doğumlu oyuncunun, bugünden ocak ayına kadar yedi maçı var (lig, Avrupa Ligi ve İtalya Kupası'nda). Bu maçlarda Juventus'un rotasyonuna girebileceğini gösterebilir; ardından transfer dönemi gelecek. Bilindiği gibi Spalletti, uzun topları karşılayacak, daha hazır bir forvet istiyor. Ekhator böyle bir oyuncuya dönüşebilir, ancak şu anda henüz o noktada değil.

Gelecek maçlar JUV Ligi Europa 15:00 OMO

Dolayısıyla şimdi sahaya odaklanma zamanı. Juve, ocak ayında ne yapacağına karar verecek. Ekhator'un ayrılması ihtimal dışı değil: Tuttosport'a göre Genoa, sakatlanan Colombo'nun yerine onu geri alabilir. Parma Romero'nun yerini doldurmak, Monza ise Gustavo Varela'nın olası ayrılığına karşı önlem almak için onu kadrosuna katabilir. Juve'nin Ekhator üzerinden Portekizli santrfor için Monza ile görüşmelere başlaması da mümkün. Ekhator'un düzenli oynamaya ihtiyacı var; mevcut koşullarda Spalletti ona bunu garanti edemiyor. Yine de Ekhator'un ocak ayına kadar, bugün için olmasa bile yakın gelecek için 'Juve'ye uygun' bir oyuncu olduğunu gösterme fırsatı var.