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Juventus'un Venezia karşısında Serie A'nın 12. haftasında aldığı 4-0'lık galibiyetin tek tatsız yanı, Kerim Alajbegovic'in sakatlığı oldu. 46. dakikada Luciano Spalletti tarafından oyundan alınan Alajbegovic'in yerine giren Nick Woltemade, daha sonra maçın ilk golünü attı.

Bosnalı oyuncu, sol kaval kemiğindeki rahatsızlık nedeniyle Venezia maçından erken çıkmak zorunda kaldı ve bu sabah J|Medical'da tetkiklerden geçti. Görüntüleme sonuçları, durumunun netleşmesini ve gelecek lig maçına yetişip yetişemeyeceğinin anlaşılmasını sağlayacak. Juventus, gelecek pazar Como'da Cesc Fabregas'ın takımına karşı sahaya çıkacak. Alajbegovic'in perşembe günü Allianz Stadium'da Omonia Nicosia'ya karşı oynanacak Avrupa Ligi maçında forma giymesi ise beklenmiyor.

Juventus'tan gelecek resmî açıklama beklenirken, dün kulüp çevresinde 2007 doğumlu eski Salzburg oyuncusunun durumuna ilişkin ölçülü bir endişe vardı. Alajbegovic bu sezon lig ve Avrupa Ligi'nde 15 maça çıktı; 711 dakika sahada kalıp 2 gol attı. Oyuncunun bu sabah J|Medical'daki sakin görünümü ve orada bulunan taraftarlara imza vermek için durması ise durumunun ciddi olmadığına işaret ediyor.