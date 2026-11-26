Reklam

Juventus'un ihtiyacı olan galibiyetti ve istediğini aldı. Omonia Nicosia'yı 4-1 mağlup eden Juventus, Avrupa Ligi lig aşamasında son 16 turuna doğrudan katılma hakkı sağlayacak ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırdı. Yenilgisiz Bournemouth'un ardından ikinci sıraya yükselen ekip, en azından play-off aşamasına kalmayı da büyük ölçüde garantiledi.

Maç, Neto'nun kornerde boşa çıkması ve Satka'nın Omonia'yı 1-0 öne geçirmesiyle Juventus için ürkütücü başladı. Ancak bu hatanın ardından Juventus toparlandı; koşuları, topa sahip olma oranı ve pozisyonlarıyla oyuna ağırlığını koydu. Dengeyi sağlayan Andrea Cambiaso oldu. Stadium'daki cılız ıslıklara, ceza sahasının köşesinden uzak üst köşeye gönderdiği nefis bir falsolu sol ayak şutuyla yanıt verdi.

Bu golle maç kısa sürede Juventus'un lehine döndü. Juventus formasıyla ilk kez ilk 11'de başlayan Jeff Ekhator, Conceicao'nun savunma arkasına attığı pası gole çevirerek bu fırsatı taçlandırdı. Çok iyi bir gece geçiren Portekizli oyuncu, üçüncü golü de kendisi attı. McKennie'nin pasıyla Kaminski'yle karşı karşıya kalan eski Porto oyuncusu, ilk şutu kurtarılsa da dönen topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı. Cambiaso da golünün yanına bir asist ekledi: Kısa süre sonra Boga'ya hazırladığı pozisyonda Kaminski bir kez daha mağlup oldu ve skor 4-1'e geldi.

Yedek oyuncularından da olgun bir performans isteyen Spalletti için bu önemli bir yanıttı. Juventus'un artık açıkça hedeflediği Avrupa Ligi açısından da kritik bir sonuçtu. Juventus, ligde kullanacağı enerjiyi korumak için Avrupa Ligi puan tablosunda elde ettiği avantajı artık yönetmeye başlayabilir.

Reklam Reklam

JUVENTUS-OMONIA 4-1

GOLLER: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J), 68' Conceicao (J), 73' Boga (J)

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR



86' GECİKEN OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: Spalletti, Conceicao'nun yerine Kolo Muani'yi oyuna almak istiyor, ancak Portekizli oyuncu hak ettiği ayakta alkışı almak için sahadan ayrılmakta gecikiyor. Hakem, yeni kuralları uygulayarak Fransız oyuncunun oyuna girişini bir dakika erteliyor.



73' GOL: Cambiaso golünün yanına bir asist de ekliyor. Orta sahada Koopmeiners'in başlattığı atakta topu falsolu bir vuruşla ağlara gönderen isim bu kez Boga.



68' GOL: İki asistin ardından Conceicao gol sevincini de yaşıyor. McKennie, ceza sahası çizgisinden bulduğu güzel bir pas aralığıyla Portekizli oyuncuyu Kaminski'yle karşı karşıya bırakıyor. Kaleci ilk şutu kurtarıyor, ancak top yeniden eski Porto oyuncusunun önüne düşüyor ve Conceicao bekletmeden ağlara gönderiyor.



65' FIRSAT: Ekhator için bir fırsat daha. Yine sağdan ceza sahasına giriyor, ancak Coulibaly'nin müdahalesiyle dengesi bozulunca sert şutu üstten çok farklı dışarı çıkıyor.



52' FIRSAT: Boga iki kez gole yaklaşıyor. Önce soldan içeri girip sağ ayağıyla yakın direği hedefliyor, ancak şutunu fazla zayıf vurduğu için kaleyi bulamıyor. Hemen ardından yine sağ ayağıyla bu kez falsolu vuruyor; top uzak direğin az farkla yanından dışarı çıkıyor.



50' FIRSAT: Kelly'nin hatası topu Omonia'ya kazandırıyor. Ceza sahasının ortasına hemen yapılan ortada Tankovic, Neto'yla karşı karşıyayken topa kafayla çok az farkla yetişemiyor.



48' FIRSAT: Cambiaso yine tehlike yaratıyor, ancak bu kez Kaminski gole izin vermiyor. Ardından top Conceicao'ya geliyor, fakat savunma onun girişimini engelliyor.



43' GOL: Juventus topu rakip yarı alanın ilerisinde kazanıyor. Ekhator, Gatti'ye pas verip boş alana koşarak atağı başlatıyor. Bu akşam takım kaptanı olan Gatti, ileride Conceicao'yu buluyor. Portekizli oyuncu ceza sahasındaki İtalyan forvete savunma arkasına bir pas gönderiyor. Ekhator'un çabuk hareketinin ardından sağ ayağıyla yerden çektiği sert şut Kaminski'yi çaresiz bırakıyor. Juventus geri dönüşü tamamlayıp 2-1 öne geçiyor.



37' GOL: Andrea Cambiaso'dan müthiş bir gol. Spalletti'nin bu maç için yeniden sağ kanada yerleştirdiği oyuncu, ceza sahasının köşesinde topu sol ayağına çekiyor ve falsolu şutunu üst köşeye gönderiyor.



26' Juventus ceza sahası çizgisindeki presin ardından yerden paslarla gelişen bir başka pozisyon Cabal'ın şutuyla sonuçlanıyor. Kaminski gole izin vermiyor. Diğer tarafta ise Douglas Luiz'in hatalı pasının ardından 16 metreden şut çeken Maric'i Neto durduruyor.



16' GOL : Omonia soldan geliyor. Montnor'un ortasında Kelly, Kakoullis'ten önce davranıp topu kornere gönderiyor. Kornerde Neto'nun büyük hatası geliyor: Boşa çıkıp topa dokunamıyor. Uzak direğe ulaşan topu Satka iyi bir kafa vuruşuyla ağlara gönderiyor ve skor 1-0 oluyor.



11' SARI KART: Tanase, Gatti'ye geç müdahale edip Juventuslu savunmacının ayağına basıyor. Ayağa basma nedeniyle verilen tipik bir sarı kart.



4' FIRSAT: Maçın ilk ciddi pozisyonu: Kornerin ardından Chico Conceicao sağdan içeri kat edip sol ayağıyla falsolu vuruyor. Kaminski yumruklarıyla müdahale ederek gole izin vermiyor.



0' Torino'daki Allianz Stadium'da başlama saati 21.00



TÜM BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA



JUVENTUS-OMONIA: RESMÎ İLK 11'LER VE MAÇ BİLGİLERİ



Juventus-Omonia 4-1



Goller: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J), 68' Conceicao (J), 73' Boga (J)



JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumì (66' McKennie), Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz (66' Koopmeiners), Sarr, Cabal (46' Celik); Conceicao (86' Kolo Muani), Ekhator (66' Woltemade), Boga.

Yedekler: Pinsoglio, Vicario, Bremer, Kolo Muani, Durmisi, Merola, Turco.

Teknik direktör: Spalletti.



OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego (59' Balkovec); Andreou (59' Brouwers) Maric; Tanase (Ewandro), Tankovic (70' Neophytou), Montnor; Kakoulis (46' Diony).

Yedekler: Fabiano, Michail, Simic, Konstantinidis, Christoforou.

Teknik direktör: Berg.



Hakem: Barrott (İNG)

Sarı kartlar: Tanase (O), Lucumi (J), Balkovec (O)

Kırmızı kartlar: -