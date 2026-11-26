Juventus, Allianz Stadyumu'nda Omonia Nicosia'yı 4-1 yenerek Avrupa Ligi'ndeki güçlü performansını sürdürdü. Bir gol ve iki asistle galibiyette belirleyici rol oynayan Francisco Conceicao'nun önderliğinde İtalyan devi, Kıbrıslı rakibine karşı çok daha bitirici bir oyun sergiledi.

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Juventus, Avrupa Ligi lig aşamasındaki etkili yürüyüşünü Omonia Nicosia'yı 4-1 yenerek sürdürdü. Lubomir Satka'nın 15. dakikada konuk ekibi öne geçirmesiyle erken bir sarsıntı yaşasa da Luciano Spalletti'nin takımı soğukkanlılığını korudu ve teknik üstünlüğünü giderek kabul ettirdi. 3-4-3 sisteminin sağladığı taktik esneklikle topa %60 oranında sahip olan Juventus, hücumdaki etkili oyunuyla sonunda konuk ekibin direncini kırdı.

Maçın gidişatını ilk yarının sonlarına doğru Andrea Cambiaso değiştirdi. Beraberlik golüyle skoru eşitledi ve oyunun kontrolünü Juventus'a geçirdi. Jeff Ekhator devre arasından kısa süre önce Juventus'u öne geçirdi, Francisco Conceição ise 68. dakikada farkı artırdı. Jeremie Boga'nın dördüncü golüyle skor belirlendi ve Juventus ikna edici bir galibiyetle üç değerli puanı aldı.

Kaleci ve savunma

Neto - 6/10

Brezilyalı tecrübeli kaleci, skora rağmen nispeten hareketli bir gece geçirdi ve kaleyi bulan beş şutla karşılaştı. Satka'nın kornerden gelen açılış golünde yapabileceği pek bir şey yoktu. İkinci yarıda ise dikkatini koruyarak Muamer Tankovic'e gol izni vermedi. Pas dağıtımında güvenilir bir performans sergileyerek takımının %92'lik pas isabet oranına katkıda bulundu.

Federico Gatti - 7/10

Savunmanın dayanağı olan Gatti, 13 savunma müdahalesiyle takımına liderlik etti. Bire bir mücadelelerde fiziksel üstünlük kurdu. Hücum bölgesine çıkarak da agresif bir oyun sergiledi ve devre arasından hemen önce iki şutuyla Thomas Kaminski'yi sınadı.

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Jhon Lucumí - 6/10

Yüksek savunma çizgisini korumaya odaklanan stoper, derli toplu bir performans sergiledi. Açık oyunda nadiren zorlandı ancak ilk golde Satka'yı takip edemeyen savunmanın bir parçasıydı. Spalletti'nin hücuma daha fazla hareketlilik katmak istemesi üzerine 66. dakikada yerini McKennie'ye bıraktı.

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Lloyd Kelly - 6/10

Kelly, üçlü savunmanın solunda dengeyi sağladı. Maçın büyük bölümünde disiplinli kaldı ve 83. dakikada uzak mesafeden çektiği nadir şutlardan biriyle kaleyi buldu. Juventus'un ileri çıkan kanat beklerinin arkasındaki boşluğu Omonia'nın değerlendirmesini önlemede pozisyon alışı önemliydi.

Orta saha

Andrea Cambiaso - 8/10

Sağ orta saha olarak oynayan Cambiaso, geri dönüşün fitilini ateşledi. 37. dakikadaki isabetli vuruşuyla skoru eşitledi ve içe kat eden koşularıyla sürekli tehdit oluşturdu. Maçı kaleyi bulan birkaç şutla tamamladı ve takımını ileri taşıyan başlıca oyunculardan biri oldu.

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Pape Matar Sarr - 7/10

Juventus orta sahasının motoru olan Sarr, 74 isabetli pasla takımının bu alandaki lideriydi. Topu geri kazanıp hızla yeniden dolaşıma sokması, hücumcuların rakip yarı sahanın son bölümünde kalmasını sağladı. 3-4-3'ün işlemesi için gereken yapısal güvenceyi sundu.

Douglas Luiz - 6/10

Teun Koopmeiners'e yerini bırakmadan önce orta sahadaki ikilide kontrollü bir oyun sergiledi. İlk yarıda takımının toparlandığı dönemde temponun belirlenmesine yardımcı oldu ancak Omonia'nın geride kurduğu savunmayı açacak etkili son pası veremedi. Taktik disiplin, Juventus'un topa %60 oranında sahip olmasına katkı sağladı.

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Juan Cabal - 6/10

Cabal sol kanatta genişlik sağladı ve 26. dakikada uzak mesafeden çektiği şutla Kaminski'yi kurtarışa zorladı. Spalletti, savunma düzenini ve takımın enerjisini ayarlamak için devre arasında taktiksel bir tercihle onun yerine Zeki Çelik'i oyuna aldı.

Hücum

Francisco Conceicao - 9/10

Maçın tartışmasız yıldızıydı. Sahanın her yerinde etkili olan Conceicao, yedi şut çekti ve 1,19 ile takımının en yüksek beklenen gol (xG) değerine ulaştı. Bir gol atıp iki asist yaparak Juventus'un galibiyetinde belirleyici rol oynadı. Doğrudan rakibinin üzerine gittiği driplingleriyle Omonia'ya maç boyunca sorun çıkardı; yaratıcılığı ve hücum tehdidiyle sürekli tehlike yarattı.

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Jeff Ekhator - 8/10

Genç oyuncu, yaşının ötesinde bir olgunlukla hücum hattının en ucunda görev yaptı. Koşusunu kusursuz zamanlayarak 43. dakikada takımını öne geçiren kritik golü attı. Topsuz koşuları Conceicao ve Jeremie Boga'nın içeri kat etmesi için alan açtı. Oyundan çıkmadan önce ikinci golünü bulamaması da şanssızlıktı.

Jeremie Boga - 8/10

Boga, sürekli yarattığı tehdidin karşılığını 73. dakikada skoru 4-1'e getiren golle aldı. İlk yarıda zaman zaman fırsatları değerlendiremese de rakibini dış taraftan geçebilmesi sahada alan açtı. Omonia'nın beklerini sürekli zorladı.

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Yedekler ve teknik direktör

Zeki Çelik (45. dakika) - 6/10

Devre arasında Cabal'ın yerine oyuna girdi. Kanatta daha geleneksel bir savunma katkısı sunarak Juventus'un yeni goller ararken savunma güvenliğini korumasını sağladı.

Teun Koopmeiners (66. dakika) - 7/10

Oyuna girmesi yaratıcılığı artırdı. Juventus'un üçüncü ve dördüncü gollerini attığı bölümde orta saha ile hücum arasında bağlantı kurulmasına yardımcı oldu.

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Weston McKennie (66. dakika) - 6/10

Lucumí'nin yerine girerek enerji ve iki ceza sahası arasında etkinlik sağladı. Çok yönlülüğü, Juventus'un maçın son çeyreğinde dizilişini rahatça değiştirmesine imkân verdi.

Nick Woltemade (66. dakika) - 6/10

Ekhator'ın yerine girdikten sonra hücum hattına farklı bir fiziksel özellik kattı. Topu ileride tutmaya ve Omonia stoperlerini meşgul etmeye yardımcı oldu.

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Randal Kolo Muani (86. dakika) - Notlandırılmadı

Maçın sonucu çoktan kesinleşmişken Fransız oyuncu kısa bir süre sahada kaldı.

Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti'nin geriye düşmesine rağmen 3-4-3'te ısrar etmesi, taktik planına duyduğu büyük güveni gösterdi. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle inisiyatif aldı ve Omonia'nın devre arasından sonra ivme kazanmasına izin vermedi.