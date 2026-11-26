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Juventus'un Omonia ile oynayacağı maç, Luciano Spalletti'nin ekibi için 2026/2027 UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki aşama olan son 16 turuna yükselme yolunda önemli bir adım atma fırsatı olabilir. Serie A'da Venezia karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından Juventus, Kıbrıs ekibini Allianz Stadium'da ağırlıyor. Ev sahibi, Lig Aşaması'nın ilk 8 takımı arasındaki yerini sağlamlaştırma şansına sahip. Konuk ekip ise son iki maçındaki yenilgilerin ardından puan alma ihtiyacıyla Torino'ya geliyor.

JUVENTUS-OMONIA

GOLLER: -

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR



0' Maç, Torino'daki Allianz Stadium'da saat 21.00'de başlayacak



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JUVENTUS-OMONIA: MUHTEMEL 11'LER VE MAÇ BİLGİLERİ



Juventus-Omonia



Goller: -



JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Conceicao, Ekhator, Boga.

Teknik direktör: Spalletti.



OMONIA (4-3-3): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Satka, Duverne; Andreou, Tanase, Maric; Ewandro, Diony, Montnor.

Teknik direktör: Berg.



Hakem: Barrott (İngiltere)

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