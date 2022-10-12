Juventus, kötü sonuçlara rağmen neden Allegri'yi kovmuyor?

Allegri'nin yıllık 7 milyon avroluk sözleşmesinin yanı sıra bonusların Juventus'un teknik direktörü görevden almasını kolaylaştırmadığı biliniyor.

Juventus, sezona kötü başlamasına rağmen Massimiliano Allegri'yi görevden almama kararı aldı ve La Gazzetta Dello Sport, Andrea Agnelli'nin kararının sadece kulübün mali durumuyla ilgili olmadığını vurguluyor.

Juventus, dün gece Maccabi Haifa'ya 2-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na katılma şanslarını zora soktu.

Başkan Andrea Agnelli, dün gece, Juventus'un onu görevden almayacağını söyleyerek teknik direktöre olan güvenini doğruladı. Peki kulübün kararının arkasında ne var?

Allegri'nin yıllık 7 milyon avroluk sözleşmesinin yanı sıra bonusların Juventus'un teknik direktörü görevden almasını kolaylaştırmadığı biliniyor, çünkü deneyimli taktisyenin daha iki buçuk yılı kaldı.

Ancak Gazzetta'ya göre Allegri'nin görevde kalmasının tek nedeni bu değil.

Birçok neden var

İlk olarak, sezonun ortasında müsait olan çok fazla hoca yok. Zizou Zidane ve Thomas Tuchel en dikkat çekici isimler ancak Juventus, sezonun ortasında takımın geleceği için bu kadar önemli bir seçim yapmak istemiyor.

Başka bir deyişle, bir sonraki hocanın önümüzdeki birkaç sezon boyunca Juventus'a rehberlik etmesi gerekeceğinin farkında oldukları için Allegri'nin yerine kalıcı bir hoca istemiyorlar. İşler daha da kontrolden çıkarsa ve mevcut patronları sezon sona ermeden görevden alınırsa, Juventus büyük olasılıkla bir geçici hooca seçecek. (Claudio Ranieri veya Paulo Sousa'dan bahsediliyor),

İkincisi, Allegri ve Agnelli'nin sağlam bir bağı var. 55 yaşındaki hocayı 2021'de geri çağırma kararı kulüp başkanı ve Serie A'da kontrol hissesine sahip holding şirketi Exor'un CEO'su kuzeni John Elkann tarafından paylaşıldı. Hala Allegri'nin işleri tersine çevirebileceğine inanıyorlar, bu yüzden İtalyan taktisyen en azından şimdilik görevini bırakmayacak.

Agnelli, on yıldan fazla bir süredir Juventus'un başında ve bu, görev süresi boyunca ulaşılan en düşük performanslardan biri. 2010-11'de kulüp başkanı olarak ilk sezonunda Agnelli, Juventus'un yedinci olarak bittiği korkunç bir sezona rağmen Luigi Delneri'yi görevden almadı. Eski Sampdoria patronu sezon sonuna kadar işini sürdürdü ve ardından 2011 yazında Antonio Conte ile değiştirildi ve kulüp için yeni bir altın çağ başladı.

Agnelli, Juventus'un hocasını görevden almayacağı konusunda ısrar ederken, dün gece kulübün değerlendirmesini sezon sonunda yapacağını doğruladı.