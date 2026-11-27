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Avrupa Ligi'nde Omonia Lefkoşa karşısında alınan galibiyetin ertesi günü Juventus yeniden antrenmanlara başladı. Takım, pazar akşamı Como ile Fabregas'ın ekibinin sahasında oynayacağı maça hazırlanıyor. Bugünkü antrenmanda Pierre Kalulu ve Nico Gonzalez'in kaydettiği ilerleme, Luciano Spalletti'ye sevindirici haberler getirdi.

En olumlu haber, Fransız oyuncu Kalulu'nun bugün yeniden takımla birlikte normal şekilde antrenman yapmasıydı. Böylece takım arkadaşlarıyla çalışmaya döndü. Kalulu, geçen 8 Kasım'daki Fiorentina-Juventus maçının ardından sol biseps femoris kasında düşük dereceli bir lezyon yaşamıştı. Sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın İtalya ve Türkiye maçları için kadrosuna çağrılamamıştı. Savunma oyuncusu, ligde Venezia ve Avrupa Ligi'nde Omonia ile oynanan maçları da kaçırdı.

Spalletti, Nico Gonzalez'den de olumlu sinyaller aldı. Arjantinli oyuncu, bugünkü antrenmanın bir bölümüne takımla birlikte katıldı. Como maçında oynayıp oynayamayacağı henüz değerlendirilecek. Ancak Nico Gonzalez'in gelecek hafta Sassuolo'ya karşı oynanacak İtalya Kupası maçı için kadroya dönmesi daha olası görünüyor.