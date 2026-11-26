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Önemli olan tek şey kazanmaktır, bunu Omonia Nicosia'nın öne geçmesiyle Stadium'da yükselen ıslıkları susturan dört golle yapmak ise daha da güzeldir. Islıklar haklıydı, bunu açıkça söyleyelim: Juve'nin ilk yarım saati şaşkınlık vericiydi. Geçen pazar Venezia karşısında görülenlerin soluk bir kopyasıydı, ancak Kıbrıs ekibinin golüyle çok daha vahim bir hâl aldı.

Ancak Juventus ardından reaksiyon gösterdi ve gece, cesaret verici işaretler toplamak açısından hem değerli hem de keyifli bir sınava dönüştü. Bunların başında, şimdiye kadar daha çok arka planda kalan üç İtalyan oyuncunun performansına eşlik eden “Yaşasın İtalya” haykırışı geldi: Cambiaso, Ekhator ve Gatti. Üçü de Conceicao ile birlikte iyi oynadı. Spalletti şimdiye dek bu dört oyuncuya sahada ancak kısıtlı süreler vermeye cesaret etmişti. Avrupa Ligi'nde bir sonraki tura erken çıkmanın keyfini sürerken belki de fikrini değiştirir.

Oyuncu notlarına hızlıca geçersek, önce eskiden “kelebek avına çıkmak” diye tarif edilen türden feci bir çıkış yapan Neto var. Önündeki üç savunmacının sıralaması ise kendiliğinden oluşuyor: Altın madalya, takımı sürükleyen ve karakteriyle liderlik eden Gatti'ye; gümüş, sert ama yeterince etkili Kelly'ye; bronz ise savunmanın merkezindeki rolünde rahatsız görünen Lucumí'ye.

Orta sahada eski günlerdeki Cambiaso'yu gördük: Oyunun bağlantılarını kurmak için çok çalıştı ve kale önünde belirleyici oldu. Her zamanki çok yönlülüğü sayesinde önce sağda, ardından ikinci yarıda solda etkili oldu. Sola geçerek, hayal kırıklığı yaratan Cabal'ın yerine oyuna giren Çelik'e yer açtı.

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Buna karşılık orta sahanın merkezindeki ikili anlaşılması güç bir performans sergiledi: Douglas Luiz ve Sarr sahada gezindi, hatalar yaptı ve sıradan paslarla yetindi. İkisi de geçer not alamadı. Onları izleyince Koopmeiners'ın son dönemde neden vazgeçilmez hâle geldiği daha da net görüldü.

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Hücumda dört gollük performansı son noktayı koyan enfes golüyle tamamlayan Boga iyi bir not alıyor. Ekhator iyi, Conceicao ise çok iyiydi: Kısa boylu Portekizli büyük işler yaptı ve Spalletti'nin onu oynatma konusundaki çekingenliğini daha da anlaşılmaz kıldı.

Teknik direktörün zaman zaman çelişkili açıklamalarla ortaya koyduğu fikirlerine gelince: Ekhator hayalindeki santrfor olmayabilir, zaten o tanıma yalnızca Osimhen uyuyor. Yine de Ekhator, aranan bütün özelliklere sahip, son derece iyi bir 20 yaşındaki oyuncu. O hâlde şu soru kendiliğinden geliyor: Bugün 30 yaşındaki Sorloth'u almak mı daha iyi, yoksa yarın ve sonraki günler için Ekhator'a güvenmek mi? Bilmem…

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McKennie, Koopmeiners ve Woltemade'nin oyuna girmesinin ardından Juventus maçın kalanını rahatça kontrol etti. Maçı güvenceye alıp Avrupa Ligi'nde ilk sekiz biletini cebine koydu: Artık odağını lige ve Como deplasmanına çevirmesi gerekiyor. Başlı başına zorlu olan bu mücadeleyi, Fabregas'ın takımının 48 saat daha fazla dinlenmiş olması daha da güçleştiriyor.

Spalletti maç öncesi basın toplantısında bundan söz edecek mi? Şu basit noktayı yinelemek için bunu yapması yerinde olur: Rakamlar, fikstür ve Avrupa Ligi'nin zorlayıcı takvimi hafife alınmaz.