İtalya Serie A devi Juventus, eski futbolcusu Cristiano Ronado'ya tazminat ödeyecek. İtalyan devinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Kariyerini Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, eski kulübü Juventus'a karşı dava kazandı. Fanatik'in haberine göre siyah-beyazlı kulüp, Portekizli yıldıza 9.7 milyon Euro + faiz ödemek zorunda.

CR7 ile İtalyan devi arasındaki anlaşmazlıkta bu karar verildi. Konu, pandemi döneminde bir şekilde ertelenen ve daha sonra Ronaldo'ya hiç ödenmeyen aylık ödemelerle ilgili.

Juventus ne dedi?

İtalyan devi, konuyla ilgili çarşamba gecesi bir açıklama yaptı. Söz konusu metinde şu ifadeler yer aldı:

Haberin devamı aşağıda

"Juventus, eski oyuncusu Cristiano Ronaldo tarafından şirket aleyhine açılan tahkim davasıyla ilgili olarak, Tahkim Kurulu'nun bugün uyuşmazlık hakkında verdiği kararı taraflara ilettiğini duyurur.

Heyet, çoğunluk kararıyla, eski oyuncumuzun 2020-21 futbol sezonundaki tazminatının azaltılmasına yönelik anlaşmanın geçerliliğini kabul etmiş ve taraflar arasında herhangi bir entegrasyon anlaşmasının bulunmadığını kaydetmiştir."