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Giovanni Carnevali, Juventus'un CEO'su olarak kulübün içinde bulunduğu dönemi değerlendirdi. Juventus, UEFA ile yapılan uzlaşma anlaşmasının getirdiği kısıtlamalar altında krizden çıkmaya ve kazanan bir takım kurmaya çalışıyor. "Uzlaşma anlaşması nedeniyle büyük transferler yapamıyoruz ama umutluyum" başlığını atan Sportmediaset, Juventus yöneticisinin bugün yaptığı konuşmayı aktardı.

"Juventus son yıllarda hedeflediği sonuçlara ulaşamadı. Ama güçlü bir yapılanması, değerli çalışma arkadaşları ve ne istediğini bilen bir kulüp sahibi var. Kulüp sahibi önemli bir sermaye artırımı yaptı; bu da hatalar yapıldığını gösteriyor," diyor Juventus yöneticisi, Rcs Sport Industry Talk. etkinliğinde.

Carnevali sözlerini şöyle sürdürüyor: "En büyük zorluk uzlaşma anlaşması ama buna uyum sağlamalıyız. Büyüyebileceğimizi bilerek üstlendiğimiz güzel bir meydan okuma. Ancak güçlü bir kulüp sahibimiz var ve bunun zorlu dönemleri aşmaya çalışırken bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. İtalya'da Serie A gibi olağanüstü bir lig var. Yardımcı olabilecek yabancı kulüp sahipleri de var ama aynı zamanda kendimizi geliştirmeye çalışmalıyız."

"Umutluyum ama zaman gerekiyor," diyen Carnevali, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Profesyonellik ve çalışma isteği garantisi veriyorum ama özel bir şey vadetmiyorum. Her yerde olan taraftarlarımıza mutluluk yaşatmalıyız; asıl odağımız onlar. Juventus, kendine ait stadı, oteli, hastanesi ve diğer yan faaliyetleriyle öncü bir kulüp. Bu yan faaliyetler aynı zamanda Juventus dünyasının merkezinde yer alıyor. Bu da Juventus'un yıllar içinde nasıl ileriye baktığını, neredeyse her şeyi belirleyen en önemli unsur olan futbolun yanında başka fırsatlar yaratmayı düşündüğünü gösteriyor."

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TRANSFER PLANLARI

Bu koşullarda Juventus, ocak transfer dönemine odaklanıyor: İstek listesinin başında yurt dışında oynayan üç futbolcu var. Bunlar Manchester City'de forma giyen Fransız-Cezayirli Rayan Ait-Nouri (2001 doğumlu), Marsilya'da oynayan Danimarkalı Pierre-Emile Hojbjerg (1995 doğumlu) ve Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli Alexander Sorloth (1995 doğumlu). Hücum hattı için İtalya pazarında takip edilmesi gereken bir diğer isim ise eski Sassuolo oyuncusu, şu anda Atalanta'da forma giyen Gianluca Scamacca (1999 doğumlu).

Alternatif hedefler arasında ise sol bek için Barcelona'da oynayan İspanyol Alejandro Balde (2003 doğumlu) ile eski Udinese ve Verona oyuncusu, Tottenham'da forma giyen İtalyan Destiny Udogie (2002 doğumlu) bulunuyor. Orta saha için de Sassuolo'da oynayan Fransız Darryl Bakola (2007 doğumlu) gündemde. Ancak bu transfer, daha çok gelecek sezon için geleceğe yönelik bir yatırım olacak.