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Juventus'un oyuncusu olup Sassuolo'da kiralık olarak forma giyen 2006 doğumlu orta saha Vasilije Adzic'in sakatlığı ciddi endişe yaratıyor. Karadağlı oyuncunun bugün tıbbi muayene ve görüntüleme tetkikleri için Torino'daki J|Medical'a gitmesi bekleniyor.

Adzic'in ciddi bir diz sakatlığı yaşamasından ve ameliyat gerekmesinden endişe ediliyor. Tuttosport da "Adzic: Juventus en kötüsünden korkuyor" başlığını attı. Torino gazetesi, Juventus'un sağlık ekibinin ameliyat ihtimalini dışlamadığını ancak durumun kesinleşmesi için önce tüm tetkiklerin tamamlanması gerektiğini aktardı.

Şu anda Sassuolo'da kiralık olarak forma giyen Adzic, gerekli değerlendirmelerden geçirilecek. Böylece sorunun boyutu ve özellikle sahalara dönüş süresi belirlenecek. Bugünkü tetkiklerin ardından ameliyatsız tedavinin yeterli olup olmayacağı ya da ameliyat gerekip gerekmediği anlaşılacak.

Juventus herhangi bir karar vermeden önce bugünkü kontrollerin sonucunu bekliyor. Sassuolo'nun Genoa'ya kaybettiği maçtan önce Sassuolo Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, basın toplantısında Adzic hakkında şunları söylemişti: "Adzic olmayacak, değerlendirmeler için daha sonra oyuncunun bağlı olduğu kulüp Juventus'un devreye gireceğini düşünüyorum." Dolayısıyla Adzic'in sakatlığında nasıl bir yol izleneceğine oyuncunun sahibi olan Juventus karar verecek.

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Adzic, bu sezon Sassuolo formasıyla 6 maça çıktı ve 4 gol attı. Bu goller arasında, 13 Eylül'de Juventus'a karşı alınan 3-2'lik galibiyette attığı galibiyet golü de bulunuyor.