Juventus 3 golle güldü
Şampiyonlar Ligi'nde PSG - Başakşehir mücadelesi dışındaki günün 8 maçı sonuçlandı. Gecenin en prestijli karşılaşmasında Juventus, Barcelona'yı 3-0'la geçti.
Camp Nou'daki maçta Juvnetus'un ilk golü 13. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. 20'de Weston McKennie farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı sona erdi.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Juventus bir kez daha penaltı kazandı. Ronaldo bu atışı da gole çevirerek Camp Nou'dan zaferle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla 15 puana ulaşan Juventus, ikili averajda Barcelona'nın önüne geçerek grubu lider bitirdi.
Diğer gruplarda alınan sonuçlar şöyle;
E Grubu
Chelsea 1-1 Krasnodar
F Grubu
Lazio 2-2 Club Brugge
Zenit 1-2 Dortmund
G Grubu
Dinamo Kiev 1-1 Ferencvaros
Barcelona 0-3 Juventus
H Grubu
Leipzig 3-2 Manchester United