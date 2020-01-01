Barcelona - Juventus

Juventus 3 golle güldü

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Barcelona deplasmanına çıkan Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 2 penaltı attığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG - Başakşehir mücadelesi dışındaki günün 8 maçı sonuçlandı. Gecenin en prestijli karşılaşmasında Juventus, Barcelona'yı 3-0'la geçti.

Camp Nou'daki maçta Juvnetus'un ilk golü 13. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. 20'de Weston McKennie farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı sona erdi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Juventus bir kez daha penaltı kazandı. Ronaldo bu atışı da gole çevirerek Camp Nou'dan zaferle ayrılmayı başardı.

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    Bu sonuçla 15 puana ulaşan Juventus, ikili averajda Barcelona'nın önüne geçerek grubu lider bitirdi.

    Diğer gruplarda alınan sonuçlar şöyle;

    E Grubu

    Chelsea 1-1 Krasnodar

    Rennes 1-3 Sevilla

    F Grubu

    Lazio 2-2 Club Brugge

    Zenit 1-2 Dortmund

    G Grubu

    Dinamo Kiev 1-1 Ferencvaros

    Barcelona 0-3 Juventus

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    H Grubu

    Leipzig 3-2 Manchester United

     

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