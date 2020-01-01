Juventus 3 golle güldü

Barcelona deplasmanına çıkan Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 2 penaltı attığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG - mücadelesi dışındaki günün 8 maçı sonuçlandı. Gecenin en prestijli karşılaşmasında , 'yı 3-0'la geçti.

Camp Nou'daki maçta Juvnetus'un ilk golü 13. dakikada 'dan geldi. 20'de Weston McKennie farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı sona erdi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Juventus bir kez daha penaltı kazandı. Ronaldo bu atışı da gole çevirerek Camp Nou'dan zaferle ayrılmayı başardı.

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Bu sonuçla 15 puana ulaşan Juventus, ikili averajda Barcelona'nın önüne geçerek grubu lider bitirdi.

Diğer gruplarda alınan sonuçlar şöyle;

E Grubu

1-1 Krasnodar

1-3

F Grubu

2-2

1-2 Dortmund

G Grubu

Dinamo Kiev 1-1 Ferencvaros

Barcelona 0-3 Juventus

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H Grubu

Leipzig 3-2