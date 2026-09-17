AFC Bournemouth, tarihindeki ilk Avrupa maçını galibiyetle tamamladı. San Sebastián’da teknik direktör Marco Rose’un ekibi, Real Sociedad’ı 1-2 mağlup etti. Hollanda Milli Takımı oyuncusu Justin Kluivert erken bir golle perdeyi açtı, Rayan’ın golüyle de The Cherries 20. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sergio Gómez’in ikinci yarıdaki golü ise ev sahibi ekip için yeterli olmadı.

Bournemouth, seyirci sayısının düşük kaldığı Anoeta’da maça mükemmel başladı. Geriye gelen Evanilson rakibinden sıyrıldı ve böylece Adrien Truffert’in koşusu için alan yarattı. Brezilyalı oyuncudan pası alan Truffert’in ortasını Kluivert ağlara gönderdi: 0-1.

Bu golle Kluivert, Bournemouth tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk golcüsü olarak tarihe geçti. Bournemouth, henüz 20. dakikada farkı ikiye çıkardı. Alex Scott topu harika bir şekilde arka direğe kesti, burada Gómez’in arkasına sarkan Rayan düzgün bir kafa vuruşuyla ağları buldu: 0-2.

Bournemouth, ilk yarıda Sociedad karşısında hiç zorlanmadı. Ev sahibi ekip ayrıca Marcus Tavernier’in etkili kullandığı serbest vuruşta Evanilson’un kafa vuruşunun direkten dönmesiyle de büyük şans yaşadı.

İlk yarının bitimine birkaç dakika kala Kluivert, hakem Pawel Raczkowski’den gördüğü sarı kart nedeniyle büyük tepki gösterdi. Polonyalı hakem, Hollandalı oyuncunun dirseğinin Gómez’in yüzüne geldiğini doğru şekilde değerlendirdi. Kluivert sarı kartı ağır buldu ve kısa süreliğine Polonyalı hakeme yönelik hayal kırıklığını gösterdi.

Aradan 10 dakika sonra Sociedad yeniden maça ortak oldu. Gomez’in içeri doğru kıvrılan ortasına kimse dokunamadı ve bu top kaleci Djordje Petrovic’i de şaşırttı: 1-2.

Bu gol Sociedad’a gözle görülür biçimde moral verdi. Bournemouth baskı altına alındı ve başta Mikel Oyarzabal ile Orri Óskarsson olmak üzere rakibinin beraberlik golü girişimlerinden kurtuldu. Bournemouth, heyecan dolu son bölümde skoru güçlükle korudu.



