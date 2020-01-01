Justin Hoyte 'Büfe Savaşı'nı anlattı

Justin Hoyte, Arsenal'in 2004'te Manchester United karşısında aldığı mağlubiyetin ardından çıkan 'Büfe Savaşı' olayını anlattı.

'in eski oyuncularından Justin Hoyte, Arsenal'in 2004'te karşısında aldığı mağlubiyetin ardından çıkan 'Büfe Savaşı' hakkında Goal'e açıklamalarda bulundu.

Arsenal'in 49 maçlık rekor yenilmezlik serisinin 2004'te Old Trafford'da oynanan maçla sona ermesinin ardından, iki tarafta soyunma odasının yolunu tutmuştu. Maç boyunca tartışmalı kararlardan zarar gören Arsenal cephesi, son düdüğün ardından oldukça gergindi. Hatta, Arsene Wenger bile sinirlerine hakim olamayıp Ruud van Nistelrooy'la ağız dalaşına girmişti.

Soyunma odasına giderken ise ipler koptu. Oyuncuların birbirine girdiği sahnede Manchester United'ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson'ın yüzüne bir pizza dilimi isabet etti.

Daha fazla takım

Pizzayı kimin fırlattığı hala net olmamakla birlikte, bazı oklar Ashley Cole'u göstermesine rağmen, o zaman 17 yaşındaki Cesc Fabregas hala olağan şüpheli durumunda.

Hatta Ferguson, 2013 yılında yazdığı kitapta 'Bana pizzayı atan kişinin Fabregas olduğunu söylüyorlar, ama bugün bile hala suçlunun kim olduğuna dair bir fikrim yok' ifadelerine yer vermişti. Kitaptaki bu ifadelerden 4 yıl sonra ise, bir televizyon programında çıkıp olayı üstlendi.

Justin Hoyte ise o günü şöyle anlattı:

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"United ile maçlarımız her zaman gergindi. O gün de her şey bir anlık gerginlikle başladı. Pizzayı havada gördüm, ancak Ferguson'a isabet ettiği anı göremedim. Sadece herkesin yüzündeki şoku görebiliyordum. Ortada bir karambol varken kimse uçan bir pizza görmeyi beklemiyordu tabii. O gün herkes Ashley Cole'u suçladı, ama onun olayla ilgisi yoktu. Hepimiz Fabregas olduğunu biliyorduk."

Şu an 'da forma giyen Cesc Fabregas ise, 2019'da yaptığı açıklamada "O gün oynamadığım için soyunma odasına giden tünele giden ilk kişilerden biriydim. Açtım ve yolumun üstünde bir pizza görmüştüm" dedi.

Pizzayı yemek üzere alan Fabregas, "Rio Ferdinand, Sol Campbell ve Thierry Henry gibi takım liderlerinin birbirine girdiğini gördüm. Küçük ve cılız bir çocuk olarak da ne yapacağımı bilemedim ve elimdeki pizzayı fırlattım. Pizzanın Sir Ferguson'a isabet ettiğini sonradan öğrendim ve özür diledim. Anın gerginliğiyle oldu, tekrar özür dilerim." diyerek sözlerini bitirdi.