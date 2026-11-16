Jürgen Locadia'ya dört ay men cezası: "Perde arkasında yaşandı"

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FIFA, Jürgen Locadia'ya tam dört ay men cezası verdi. Şu anda ABD'de ikinci ligde oynayan 33 yaşındaki forvet, kararı Instagram üzerinden duyurdu. Cezanın nedeni, eski kulübü CF Intercity ile yaşadığı sözleşme anlaşmazlığı.

Locadia sözlerine, "Perde arkasında yaşanan bir şeyi paylaşmak istiyorum" diyerek başladı. "FIFA, eski kulübüm CF Intercity ile yaşadığım sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle bana dört ay men cezası verdi."

Locadia'ya göre anlaşmazlık, ödenmeyen maaşlar ve Eylül 2025'te sözleşmesinin sona erdirilmesi nedeniyle ortaya çıktı. Intercity'ye ödenmemiş tutarları resmen bildiren ve ödeme yapması için kulübe on beş gün süre tanıyan Locadia, ardından sözleşmesini feshetmeye karar verdi.

FIFA daha sonra sözleşmesini ihlal eden tarafın Locadia olduğuna hükmetti. Kurum, aynı zamanda Intercity'nin oyuncuya hâlâ bir ödeme borcu olduğunu kabul etti. Locadia'ya dört ay men cezası verilmesine karar verildi.

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Ancak forvet bu karara katılmıyor ve bu nedenle Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz etti. İtiraz süreci boyunca cezanın geçici olarak askıya alınması yönündeki talepleri reddedildi. İtiraz süreci devam ediyor.

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Locadia, "En zor yanı oynayamamak" dedi. "Tampa Bay Rowdies ile önemli maçları kaçırdım. Millî takımımız için böylesine kritik bir dönemde Curaçao'yu temsil etme fırsatını da kaçırdım."

"İlk günden itibaren Tampa'da hem saha içinde hem de saha dışında kendimi evimde hissettim. Bu takımın bir parçası olmak benim için çok şey ifade ediyor. Bu yüzden katkı sağlayamamak daha da zor."

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"Bu süreçte kulüpteki herkesten ve takım arkadaşlarımdan, ayrıca Curaçao Futbol Federasyonu'ndan, millî takımın teknik ekibinden ve millî takımdaki arkadaşlarımdan gördüğüm destek için içtenlikle minnettarım. Bu zor dönemde arkamda durmaları gerçekten fark yarattı."

Locadia, mümkün olan en kısa sürede dönmeye kararlı. "Böyle olacağını hayal etmemiştim ama odağım aynı: çok çalışmak, hazır kalmak ve sevdiğim işi yeniden yapmak."