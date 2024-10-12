Jürgen Klopp'un yeni maaşı hayrete düşürdü

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir işe soyunan Jürgen Klopp'un yeni maaşı ortaya çıktı.

En son İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un teknik direktörlüğünü yapan Jürgen Klopp, Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirilmişti.

Red Bull'dan yapılan açıklamada, Klopp'un yeni görevine 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacağı belirtilmişti.

Alman futbol adamının, Red Bull'un sahibi olduğu RB Leipzig (Almanya), Red Bull Salzburg (Avusturya), New York Red Bulls (ABD) ve Red Bull Bragantino (Brezilya) takımlarına oyun felsefesi, transfer stratejisi ve sportif direktörlük ile antrenörlük gelişimi konularında danışmanlık yapacağı aktarılmıştı.

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Ne demişti?

Jürgen Klopp, yeni görevi dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Yaklaşık 25 yıl saha kenarında görev yaptıktan sonra böyle bir projede yer almaktan daha fazla heyecan duyamazdım.

Görevim değişmiş olabilir ama futbola ve futbolu bu hale getirenlere duyduğum tutku hala aynı. Elimizdeki inanılmaz futbol yeteneklerini geliştirmek ve desteklemek istiyorum."

İşte yeni maaşı

Öte yandan Klopp'un yeni görevi için imzaladığı sözleşmenin detayları da belli oldu.

Sky Almanya'dan gazeteci Florian Plettenberg, tecrübeli hocanın maaşını da duyurdu.

Sosyal medya hesabı X'te konuya değinen Alman gazeteci, "Klopp, Red Bull'un yeni Küresel Futbol Direktörü olarak yılda yaklaşık 10-12 milyon euro kazanacak" ifadelerini kullandı.