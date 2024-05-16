Jürgen Klopp'un tuhaf Liverpool itirafı taraftarları şaşkına çevirdi

Kırmızıların menajeri Jürgen Klopp'un Liverpool hakkındaki tuhaf itirafı kulübün taraftarlarını şaşkına çevirdi.

Klopp'un tuhaf itirafı taraftarları şaşırttı

Alman menajer sezon sonunda takımdan ayrılacak

Premier Lig'de üçüncü sıradalar

NE OLDU? Yaklaşık dokuz yıllık görevinin ardından Jürgen Klopp, geçtiğimiz Ocak ayında, sezon sonunda Liverpool'a veda edeceğini açıklamıştı. Alman menajer, bu hafta sonu Wolverhampton'a karşı oynayacakları maçın ardından Liverpool'a yavaş yavaş veda edecek. Ancak takımdan ayrılmadan önce şehirle ilgili yaptığı bir itiraf, Liverpool taraftarlarını oldukça şaşırttı.

NE SÖYLENDİ? Anfield Edition'a konuşan Jürgen Klopp şu itirafıyla taraftarları şaşırttı: "Liverpool'u (Şehri) yalnızca 4-5 kez gezebildim. Onlardan ikisi de otobüsle kutlama yaptığımız zamandı."

BÜYÜK RESİM: Jürgen Klopp'un Liverpool'u iki kez otobüsle gezdiği zamanlardan biri 2019 Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından diğeri de 2022'de FA Cup ve İngiltere Lig Kupası zaferlerinin ardındandı. Liverpool, Jürgen Klopp'un önderliğinde Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, FA Cup, Community Shield ve iki kez İngiltere Lig Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

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SIRADA NE VAR? Liverpool, Jürgen Klopp'a veda etmeden hemen önce Wolverhampton ile 19 Mayıs'ta Anfield'da karşı karşıya gelecek.