Yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp göreve geldiğinde zaman zaman bir sihirbaz, hatta bir mesih gibi gösterildi. Bunu tahmin etmek gerekiyordu, şimdi ise biliyoruz: Klopp’u getirip bir anda yeniden dünya zirvesine çıkmak, o kadar da kolay değil. Herkes rahat olsun: Borussia Dortmund ve Liverpool’daki eski kulüplerinde de işler bu kadar kolay olmamıştı. Oralarda da hafızalarda yer eden başarı makinelerini kendi istediği biçime sokması zaman almıştı.

Klopps’un ilk milli maç döneminin ardından bilançosu şöyle: Hollanda’da çok şanslı bir beraberlik, Yunanistan’a karşı gereksiz bir iç saha yenilgisi, son derece zayıf Sırbistan karşısında net bir galibiyet ve şimdi de kapanışta büyük üstünlüğe rağmen Yunanistan’da 0-0. Nations League’de çeyrek finale yükselme çok uzak görünüyor. Bu arada Julian Nagelsmann bunu 2024’te rahatlıkla başarmış, Almanya o dönemde ancak yarı finalde son şampiyon Portekiz’e elenmişti.

Ancak sonrasında Nagelsmann yönetimindeki DFB takımı için işler Dünya Kupası fiyaskosuna kadar istikrarlı biçimde aşağı gitti. Buna kıyasla ekip, Klopp yönetimindeki ilk dört maçta mücadele gücü ve fizikselliği daha öne çıkan bir görüntü verdi, zaman zaman toplu itiş kakışlara da girdi. Buna ek olarak Klopp’un karşı pres odağı maçtan maça daha görünür hale geldi; bu da bizi onun milli takım teknik direktörü olarak başlangıcındaki belki de en büyük tespite getiriyor: Klopp kadro tercihinde her şeye açık görünüyor, taktikte ise pazarlığa kapalı.

Dört maç için iki kısmen çakışan kadroda 43 oyuncu çağırdı, bunların 36’sı süre aldı, aralarında 10 debutan da vardı. Diğer tüm Alman futbolcular için ise kapı bu sırada “ardına kadar açık”, Klopp’un her fırsatta vurguladığı gibi. Mesaj şu: Herkes gelebilir. Ama gelmek isteyen şunu bilmeli: Klopp’un alışılmış 4-3-3 sisteminde, karşı prese ve kanatlardan hızlı hücumlara odaklanan bir oyunda görev yapacak.

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Klopp bir Kimmich tartışmasını bitirdi, yenisini başlattı

Bunu özellikle orta sahadaki rekabet açısından ilgi çekici kılan da bu. Yakın geçmişte DFB takımı çoğunlukla çift ön liberoyla oynuyordu. Klopp ise iki sekiz numara ve derinde bir oyun kurucuya güveniyor. İlk etapta bu rolü, Klopp’un göreve gelir gelmez sağ bekten merkeze çektiği kaptan Joshua Kimmich üstlendi. Yunanistan karşısındaki talihsiz iç saha performansının ardından Kimmich planlandığı gibi, ancak kendi isteğine rağmen, kamptan ayrılmak zorunda kaldı.

Bunun ardından görevi, Bayern Münih’ten takım arkadaşı Aleksandar Pavlovic devraldı ve ikna edici bir performans ortaya koydu. Kimmich’in gelecekteki rolüne dair tartışmalar bu nedenle kaçınılmazdı, ancak Klopp bunları yeterince iyi yönetemedi ve bazı laubali açıklamalarıyla (“Jo’ya şunu söyleyebilirim: Ne kadar sık sorarsanız, istediğiniz şeyi alma ihtimaliniz o kadar azalır.”) bunları daha da alevlendirdi. Sonuçta Klopp milli maç döneminden önce bir Kimmich tartışmasını bitirdi (sağ bek mi, merkez mi?), ama ardından bambaşka yeni bir Kimmich tartışmasını başlattı (Acaba artık gerçekten gerekli mi?).

İlk Kimmich tartışmasının yeniden alevlenmemesi ise Philipp Treu sayesinde oldu. SC Freiburg’un 25 yaşındaki sağ bekinin aday kadroya çağrılması ve şu ana kadarki rolü, Klopp’un DFB takımındaki ilk sihri olarak görülüyor. Treu, üç kez ilk 11’de yer alarak bunu başaran tek oyuncu oldu ve her seferinde sağlamdan iyiye uzanan performanslar sergiledi. Almanya’nın bitmeyen problemli pozisyonunu uzun vadede çözme potansiyeline sahip.

Tuhaf ama gerçek: 13 Kasım’daki bir sonraki milli maçta Sırbistan karşısında ilk 11’de yerinin bu kadar garanti olduğu başka neredeyse hiçbir oyuncu yok; debutan Treu bu konuda en önde. Buna karşılık hemen her diğer pozisyonda rekabet tamamen açık görünüyor.

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DFB takımı: Orta sahada tatlı bir seçim sıkıntısı, forvette ise kıtlık

Marc-Andre ter Stegen, Klopp tarafından önceden geçici birinci kaleci ilan edilmişti. Ancak 34 yaşındaki file bekçisi Amsterdam’daki tek maçında dâhilik ile çılgınlık arasında gidip geldi. Ondan 11 yaş küçük Jonas Urbig ise oynadığı iki maçta daha iyi bir izlenim bıraktı ve gol yemedi. Sorunu şu: Bayern Münih’te sadece yedek.

Stoperde ise yerleşik isimler baskı altında. Jonathan Tah ile Nico Schlotterbeck Hollanda karşısında sallandı, diğer maçlarda ise Almanya daha istikrarlı savunma yaptı; özellikle Yann Aurel Bisseck ve Malick Thiaw ikna etti.

Bu arada orta sahadaki rekabet sadece Kimmich ile Pavlovic’le sınırlı değil. Florian Wirtz, Tom Bischof, Felix Nmecha, şu anda sakat olan Jamal Musiala ve aralarında Klopp’un dikkat çekici biçimde övdüğü Bambase Conte’nin de bulunduğu birçok debutan sayesinde, milli takım teknik direktörünün iki iç orta saha pozisyonunda da tercih bolluğu var. Liverpool’da sendeleyen Wirtz’i yeniden ayağa kaldırmak, Treu’nun keşfinin yanında Klopp’un ikinci büyük başarısı oldu. 23 yaşındaki oyuncu Yunanistan’da hatta kaptan olarak görev yaptı.

Kanatlarda ise özellikle debutan Derry Scherhant ileride daha fazla süre almak için güçlü bir adaylık ortaya koydu. Buna karşılık santrfor pozisyonundaki seçenekler oldukça kıt görünüyor. Yerleşik isim Kai Havertz, Hollanda karşısında kısa süre aldıktan sonra sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılmak zorunda kaldı. Yerine oynayan Younes Ebnoutalib, Nick Woltemade ve Jonathan Burkardt’ın tamamı hayal kırıklığı yarattı.

Şu da manidar: Almanya, dört maçın üçünde açık üstünlük kurmasına ve toplamda 74 şut çekmesine rağmen sadece üç gol atabildi; üstelik bu gollerin tamamı orta saha oyuncularından geldi. Hücumdaki umutlar şimdi daha çok heyecan veren U21 forvetleri Paris Brunner ile Nicolo Tresoldi’ye bağlanmış durumda. Belki de Klopp, bu kez kadroya çağrılmayan Deniz Undav konusunda da yeniden düşünür.