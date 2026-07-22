Jürgen Klopp’un Almanya milli takımındaki yeni teknik kadrosunda bir Hollandalı yer aldı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), yeni milli takım teknik direktörü olarak adı geçen Jürgen Klopp’un etrafında teknik kadroyu oluşturmakla meşgul. Sky Sport ve BILD’e göre, DFB dört adayla yoğun görüşmeler yürütüyor.

Sven Bender ile yapılan görüşmeler son aşamaya geldi. Mevcut teknik direktör, aktif futbolculuk kariyeri sırasında Borussia Dortmund’da Klopp’un altında oynamıştı. Bender, geçtiğimiz sezon Almanya’nın dördüncü liginde mücadele eden SpVgg Unterhaching’in baş antrenörlüğünü yapmıştı.

Peter Krawietz de Klopp'un yanında yeniden görev alacak gibi görünüyor. Krawietz daha önce Borussia Dortmund, Mainz 05 ve Liverpool'da da Klopp'un yanında çalışmıştı. Mainz'da baş scout olarak görev yaparken, sonraki kulüplerde ise yardımcı antrenörlük yaptı.

Ayrıca Pepijn Lijnders’in de Alman teknik direktörün olası yardımcısı olarak adı geçiyor. Hollandalı teknik adam, daha önce 59 yaşındaki teknik direktörün görev yaptığı dönemde Liverpool’un başarılı teknik kadrosunda yer almıştı.

Geçtiğimiz sezon Lijnders, Pep Guardiola ile birlikte çalıştı. 2025 yazında İspanyol teknik direktörün yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Guardiola’nın ayrılmasının ardından Lijnders de görevine devam etmeme kararı aldı. Şu anda Alman milli takımında yeni bir göreve doğru ilerliyor gibi görünüyor.

Ayrıca Sky Sport, Per Mertesacker’in Spor Genel Müdürü pozisyonu için görüşüldüğünü bildiriyor. Andreas Rettig yıl sonunda görevinden ayrılacak ve eski futbolcu muhtemelen onun yerine geçecek.

Şu an için Klopp’un atanması henüz resmi olarak açıklanmadı. Fabrizio Romano ve Florian Plettenberg gibi güvenilir gazeteciler, daha önce eski Liverpool teknik direktörünün 2030 ortasına kadar süreli bir sözleşme imzalayacağını bildirmişti. Bu durumda Klopp, 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası’nda Almanya milli takımını yönetecek.