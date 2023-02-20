Alman menajer, Brezilyalı futbolcu hakkında sorulan soruyu büyük bir şaşkınlıkla cevapladı.

NE OLDU? Vinicius, bu sezon İspanya'da sürekli olarak ırkçı tacizlere maruz kaldı, rakip taraftarlar sık sık Madrid kanat oyuncusuna hakaret ediyor ve hatta fiziksel ifadelerde bulunuyorlar.

Salı akşamı Real ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında kozlarını paylaşacaklar ve bu maç öncesinde Klopp'a Vinicius'un tacizi kışkırtacak bir şey yapıp yapmadığı soruldu.

Alman menajer şaşkın bir şekilde, Brezilyalı oyuncuyu hedef alan taraftarların davranışlarını kınadı ve hiçbir şekilde bunu hak etmediğini söyledi.

Ayrıca, 22 yaşındaki oyuncuyu bir Real Madrid efsanesi olarak nitelendirdi.

NE SÖYLENDİ? Klopp, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Sahada yaptığı hiçbir şey bunu haklı çıkaramaz.

"O, dünya çapında bir oyuncu. Çok genç yaşta olmasına rağmen bir Real Madrid efsanesi" dedi.

BÜYÜK RESİM: Klopp, Anfield'da Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçında Liverpool ile Madrid arasında oynanacak mücadelede Vinicius'u durdurmaya çalışacak.

Brezilyalı kanat oyuncusu, geçen yıl Şampiyonlar Ligi finalinde iki takım karşı karşıya geldiğinde galibiyet golünü atmıştı.

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LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Vinicius, Paris'teki kahramanlığını tekrarlamayı umarken Liverpool, Real'e karşı yenilgisinin intikamını almak için Salı gecesi sahada olacak.