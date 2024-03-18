Jürgen Klopp, Liverpool'un Manchester United karşısında aldığı mağlubiyetin ardından kulüpten neden ayrılmak istediğine dair detay verdi.

Liverpool, FA Cup'ta Manchester United'a elendi

Jürgen Klopp, Liverpool'a veda edecek

Ayrılık kararıyla ilgili detay verdi

NE OLDU? Liverpool, FA Cup çeyrek finalinde Manchester United'a 4-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Kırmızılar, Old Trafford'da iki kez öne geçtiği maçı kaybetti. Maçın ardından Jürgen Klopp'a böylesine duygu yoğunlu yaşanan maçların, ayrılık kararında etkisinin olup olmadığı soruldu.

NE SÖYLENDİ? Duygu yoğunluğu olan maçların kendisini yorup yormadığı sorulduğunda Jürgen Klopp şu yanıtı verdi: "Hayır, ayrılığımın bunlarla hiçbir ilgisi yok. Sevdiğim bir takımın maçını yalnızca izlesem bile aynı duyguları paylaşırım. Veda nedenimin ardında başka şeyler var. Eğer atmosfer güzelse teknik direktör olarak kalmak isterim. Ortam iyi olmazsa ayrılmak isterim. Eğer yeterli olmadığımı hissediyorsam artık burada olmamam gerekiyordur. Ayrılmazsan işler daha da kötüleşiyor ve yanlış bir yere gidiyorsun. Bunu erkenden görüp karar almak en güzeli. Ben öyle yaptım."

BÜYÜK RESİM: Liverpool ile son sezonunu geçiren Jürgen Klopp, Premier Lig'de Kırmızılarla şampiyonluk yarışı veriyor. 64 puandaki lider Arsenal'la aynı puanı paylaşan Klopp'un öğrencilerini Manchester City bir puan geriden takip ediyor.

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SIRADA NE VAR? Liverpool bir sonraki maçını 31 Mart'ta Brighton ile oynayacak. Ardından 4 Nisan'da Sheffield United ile karşı karşıya gelecekler.