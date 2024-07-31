Jürgen Klopp: "İngiltere'yi çalıştırmak itibar kaybı olur"

Liverpool'un eski menajeri Jürgen Klopp, İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmanın kendisi için itibar kaybı olacağını söyledi.

Jürgen Klopp, Liverpool'daki görevinden ayrıldı

İngiltere Milli Takımı'nı göz ardı etti

Geleceğiyle ilgili belirsizlik olduğunu söyledi

NE OLDU? Jürgen Klopp yaklaşık dokuz yıl görev yaptığı Liverpool'a 2023/24 sezonunun ardından veda etti. Alman menajerin Amerika Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddettiği iddia edilirken Klopp, EURO 2024'ün ardından İngiltere'ye veda eden Gareth Southgate'in koltuğuna oturma ihtimalini de göz ardı etti.

NE SÖYLENDİ? Uluslararası Koçlar Konferansı'nda konuşan Jürgen Klopp şunları söyledi: "Geleceğimle ilgili ortada hiçbir şey yok. Herhangi bir kulüp veya ülkeyle görüşmüyorum. İngiltere için bir istisna yapacak olsaydım bu futbol tarihinin en büyük itibar kaybı olurdu."

"Elbette yeni bir şeyler için yine çalışacağım. Sadece tenis oynamak ve torunlarımla vakit geçirmek için çok gencim. Tekrar menajerlik yapar mıyım? Şu anlık bunu düşünmüyorum. Birkaç ay içinde neler olacağını göreceğiz ama şu anda ortada bir şey yok."

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BÜYÜK RESİM: Jürgen Klopp, Liverpool'daki sürecinde Premier Lig'e adını kazıdı. Şimdilik menajerlik yapmak istemediğini söylese de futbolda farklı pozisyonlarda yine yer alabilir.