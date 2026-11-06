Jurgen Klopp, Almanya’nın Bayern Münihli orta saha bloğunu övdü

Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, orta sahasının kilit üçlüsü Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof'u övdü. Klopp, Bayern Münih'te zorlu bir dönem geçirmelerine rağmen “Bayern bloğunun” millî takımda olağanüstü performanslar sergilediğini vurguladı.

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Klopp, Almanya'nın orta sahasında Bayern çekirdeğine güveniyor

Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Sırbistan ve Hollanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçları öncesinde orta saha seçeneklerinin önemini vurguladı. Klopp, 24 kişilik kadrosunda takımın geriden oyun kurmasını yönlendirmekle görevlendirdiği Bayern Münihli orta saha oyuncularından oluşan çekirdek gruba dikkat çekti.

Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof, Almanya'nın merkezdeki orta saha hattının temelini oluşturuyor.

Klopp, bu oyuncuların kulüplerindeki sorumluluklarını millî takımda üstünlüğe dönüştürebileceklerine tam olarak güvendiğini belirtti.

Kulüpteki zorlu dönemde Bayern üçlüsüne övgü

Klopp, orta saha tercihlerini değerlendirirken gazetecilere, “Orta sahaya bakabiliriz. Pek fazla sürpriz yok,” dedi.

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“Orta sahada Jo Kimmich, Alex Pavlovic ve Tom Bischof ile küçük bir Bayern grubumuz var.”

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Almanya Teknik Direktörü, “Bayern'deki çok zor bir durumda, ister kulüp açısından ister kişisel olarak olsun, hepsi gerçekten çok ama çok iyi iş çıkarıyor,” diye vurguladı.

Felix Nmecha'nın yaratıcılığından beklenti yüksek

Klopp, Bayern çekirdeğinin yanı sıra Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Felix Nmecha'dan da heyecanla söz ederek oyuncunun oyun zekâsını övdü.

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Klopp, “Felix Nmecha, inanılmaz derecede... oyununda inanılmaz derecede hayal gücü olan biri,” dedi.

Teknik direktör, aşılması güç millî takım savunmalarını çözmek için taktik disiplin ile yaratıcı özgürlüğü bir araya getirmenin kilit önem taşıyacağını vurguladı.

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Almanya, kasım ayındaki belirleyici maçlara hazırlanıyor

Almanya kadrosu, taktik çalışmalarına başlamak üzere pazartesi günü Herzogenaurach'taki adidas genel merkezinde bir araya gelecek.

Klopp'un orta saha oyuncuları, Berlin'de Hollanda ile karşılaşmadan önce deplasmanda Sırbistan'a karşı fiziksel açıdan zorlu bir mücadele verecek.

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Almanya, yerleşik orta saha ikilisi aracılığıyla topa sahip olmayı ve oyunun temposunu kontrol etmeyi hedefliyor.