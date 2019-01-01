Jurak Kucka resmen Parma'da!

Bordo-mavili ekibin deneyimli orta saha oyuncusu, Parma'ya transfer oldu.

Trabzonspor Kulübü, Juraj Kucka'nın transferi için Parma ile görüşmelerin başladığını resmen duyurmuştu.

İtalyan kulübü de yaptığı resmi açıklamayla Slovak oyuncunun transferini duyurdu.

Parma Kulübü, Kucka ile 3.5 yıllık sözlşme imzalandığını açıkladı.

Transferin mali detayları açıklandı

Öte yandan bordo-mavili kulüp, Parma'nın bu transfer için 4 milyon 760 bin euro'luk bonseris bedeli ödeyeceğini, oyuncuya ise sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon 875 bin euro'luk alacağı yerine 3 milyon 375 bin euro'luk bir ödeme yapılacağını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle.

"Profesyonel futbolcumuz Juraj Kucka'nın, Parma kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Parma kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 4.760.000.-EUR ve ayrıca 238.000.-EUR tutarındaki FIFA dayanışma katkısını ödeyecektir.

Bununla birlikte, Juraj Kucka ile şirketimiz arasında yapılan fesih sözleşmesi uyarınca, oyuncunun sözleşme sonuna kadar tahakkuk edecek olan toplam 4.875.000.-EUR tutarındaki alacağına karşılık, 3.375.000.-EUR ödenmesine, oyuncu ile kulübümüz arasındaki imaj hakkı sözleşmesinin bedelsiz olarak sonlandırılmasına, mevcut tahakkuk emiş olan alacaklarının 01.11.2019 tarihinden başlayarak üç taksitte ödenmesine ve yapılan bu transfer dolayısıyla Karol Csonto' ya 200.000.-EUR hizmet bedeli ödenmesine karar verilmiştir."

Bordo-mavililer, Kucka'yı 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzonspor forması altında çıktığı 38 resmi maçta 3 gol atıp 6 da asist yapmıştı.