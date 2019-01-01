Julian Weigl, Benfica'da

Benfica, Borussia Dortmund'dan orta saha oyuncusu Julian Weigl'i transfer etti.

1. Futbol Ligi ekiplerinden , forması giyen orta saha oyuncusu Julian Weigl'i kadrosuna kattı.

ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Benfica ile Julian Weigl'in transferi konusunda anlaşmaya vardık. Oyuncumuza katkılarından dolayı teşekkür eder, Portekiz'deki macerasında iyi şanslar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Borussia Dortmund'a 2015'te katılan 24 yaşındaki Alman milli oyuncu, 171 maçta görev aldı ve 4 gol attı.