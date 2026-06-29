Julian Nagelsmann, tüm Almanya’nın haftalardır yalvardığı şeyi nihayet yapıyor

Julian Nagelsmann, Dünya Kupası son 16 turunda nihayet Deniz Undav’a ilk 11’de yer verdi. VfB Stuttgart’ın oyuncusu nihayet sahneye çıkma fırsatı buldu.

Undav, Alman taraftarların büyük hoşnutsuzluğuna rağmen üç grup maçının hepsinde yedek kulübesinde başladı. Forvet, oyuna sonradan girerek üç gol attı.

Bunlardan ikisi, Almanya'nın uzun süre 0-1 geride kaldığı Fildişi Sahili ile oynanan ikinci grup maçında geldi.

Undav, Almanya’nın forvet hattında Kai Havertz ile birlikte oynayacak. Jamal Musiala, Brighton & Hove Albion’un eski oyuncusuna yerini bırakacak.

X'te, Nagelsmann'ın Undav'ı kadroya almamak için her şeyi yapacağını gösteren sayısız meme dolaştı. (Aşağıdaki videoya bakın.)

Havertz ve Undav'ın yanı sıra, Leroy Sané ve Florian Wirtz de Almanya'nın forvet hattında yer alıyor. Felix Nmecha ve Aleksandar Pavlovic ise orta sahayı tamamlıyor.

Defans hattında Nagelsmann, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah ve Nathaniel Brown’u tercih etti. Manuel Neuer ise kaleyi koruyor.







