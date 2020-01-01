Julian Nagelsmann: Sörloth'un transferi çok karışık

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Alexander Sörloth’un transferi hakkında konuştu.

’in ile oynadığı kupa maçının ardından Alexander Sörloth ile ilgili gelen sorulara yanıt veren Nagelsmann, “Alexander Sörloth iyi bir oyuncu. Onunla ilgilendiğimizi gizlemiyoruz. Ancak ortada karışık bir durum var. Çünkü bu transfer için iki takımla birden görüşüyoruz. O yüzden durum çok ama çok karmaşık” diyerek bu transferin kolay olmayacağını dile getirdi.

futbolcu hakkında işlem başlattı

Bordo Mavililer öğlen saatlerinde yayınladığı açıklamayla Alexander Sörloth için Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir." ifadesine yer vermişti.

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, Sörloth'un ülkesinin milli takımın kampına katılmak üzere Norveç'e gittiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

Daha fazla takım

"Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da Kovid-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir. Bugün itibarıyla henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir."