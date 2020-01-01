Julian Nagelsmann: "Real Madrid'i reddettim çünkü..."

Alman teknik adam, 2018 yılında Real Madrid'den aldığı teklif hakkında konuştu.

Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2018 yılında 'den gelen teklifi reddetmesinin sebebini anlattı.

2016'da henüz 28 yaşındayken 'ın başına geçen aşarılı teknik adam, 2019'da RB Leipzig'in yolunu tutmadan önce Real Madrid'den de bir teklif almış ancak bu teklifi geri çevirmişti.

Marca'ya konuşan genç teknik adam, "Telefon görüşmelerimiz oldu ama son kararı veren ben oldum. O dönem Real Madrid'e gitmek için benim için doğru bir adım olmazdı. Real Madrid'in teknik direktör adaylarından birisiydim ve geniş bir listeleri vardı. Jose Angel Sanchez görüştük ve kararımı ilettim. Gelecekte tekrar görüşebileceğimiz yönünde anlaştık." dedi.

Daha fazla takım

Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ile eşleşmeleri hakkında da konuşurken, "Defansif açıdan çok güçlü bir takımla oynayacağız. Özellikle üçüncü bölgede tehlike yaratabilmek için etkili olmalıyız. Yaratıcı ve kontrollü bir oyuna ihtiyacımız var. Atletico Madrid son yıllarda Avrupa futbolunun ağır toplarından birisi. Diego Simeone de harika bir teknik adam." ifadelerini kullandı.