Julian Nagelsmann: "Real Madrid'i reddettim çünkü..."
RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2018 yılında Real Madrid'den gelen teklifi reddetmesinin sebebini anlattı.
2016'da henüz 28 yaşındayken Hoffenheim'ın başına geçen aşarılı teknik adam, 2019'da RB Leipzig'in yolunu tutmadan önce Real Madrid'den de bir teklif almış ancak bu teklifi geri çevirmişti.
Marca'ya konuşan genç teknik adam, "Telefon görüşmelerimiz oldu ama son kararı veren ben oldum. O dönem Real Madrid'e gitmek için benim için doğru bir adım olmazdı. Real Madrid'in teknik direktör adaylarından birisiydim ve geniş bir listeleri vardı. Jose Angel Sanchez görüştük ve kararımı ilettim. Gelecekte tekrar görüşebileceğimiz yönünde anlaştık." dedi.
Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid ile eşleşmeleri hakkında da konuşurken, "Defansif açıdan çok güçlü bir takımla oynayacağız. Özellikle üçüncü bölgede tehlike yaratabilmek için etkili olmalıyız. Yaratıcı ve kontrollü bir oyuna ihtiyacımız var. Atletico Madrid son yıllarda Avrupa futbolunun ağır toplarından birisi. Diego Simeone de harika bir teknik adam." ifadelerini kullandı.