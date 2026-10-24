Julian Brandt, Florian Wirtz'den övgüyle söz etti. Ajax'ın orta saha oyuncusu, Liverpool'da forma giyen vatandaşı Wirtz'in Almanya'nın en iyi futbolcusu olduğuna inanıyor. Brandt böylece, İngiltere'ye milyonlarca avroluk transferinin ardından beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Wirtz'e destek verdi.

Yıllarca Borussia Dortmund'da oynayan Brandt'e Spielmacher podcast'inde Wirtz hakkındaki görüşü soruldu. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu yanıt vermek için fazla düşünmedi. "Bana göre Almanya'nın en iyi oyuncusu o. Hem de açık ara!"

Wirtz, 2025 yazında 125 milyon avro karşılığında Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transfer oldu ancak uzun süre yüksek beklentileri karşılayamadı. Gol ve asist üretememesi nedeniyle İngiltere'deki eleştiriler giderek arttı. Hatta bazı eski futbolcular, Liverpool'dan ayrılmasının en iyi çözüm olacağını öne sürdü.

Brandt ise bunun için çok erken olduğunu düşünüyor. "Ortada dolaşan bütün söylentilere rağmen kulüp değiştirmesi gerektiğini bile düşünmüyorum." Ajaxlı yıldıza göre Wirtz, Liverpool'da doğru yerde. "Ama bir kez belli bir etiketle anılmaya başladığınızda bundan kurtulmak kolay olmuyor."

Gelecek maçlar SPA Eredivisie 11:45 AJX

Brandt için Wirtz'in yetenekleri tartışma götürmüyor. Ülkesinin millî takımında 48 kez forma giyen Brandt, özellikle vatandaşının hatlar arasında hareket etme ve zorlu oyun durumlarına çözüm bulma biçimine hayran. Bununla birlikte oyun kurucunun tipik bir Premier League futbolcusu olmadığını da kabul ediyor.

Brandt, "Tipik Premier League oyuncusu, bire bir mücadelelerde güçlü olan, fiziksel üstünlüğünü ortaya koyabilen ve topu sert bir şutla doksana gönderebilen biridir" diye açıkladı. "Wirtz ise zarif bir oyuncu. Koşarken topuğu neredeyse yere bile değmiyor. Aslında sürekli ayaklarının ön kısmına basarak koşuyor."

Yine de Brandt, Wirtz'in İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri hâline gelememesi için hiçbir neden görmüyor. "Bana göre o, Premier League oyuncusunun prototipi değil. Ama orada en iyilerden biri olmak için gereken bütün imkânlara sahip olduğunu düşünüyorum. Ve tekrar ediyorum: Sadece yeteneklerine bakarsak benim için en iyisi o."

Wirtz, son haftalarda Liverpool'da yavaş yavaş uyum sağlamaya başlamış görünüyor. Bir yıl önce Arne Slot tarafından Anfield'a getirilen oyun kurucu, Brentford karşısında (1-2) yaptığı asistin ardından geçen hafta Villarreal'e karşı (4-3) sezonun ilk golünü attı.