Julian Brandt, Borussia Dortmund'da!
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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 5 sezondur Bayer Leverkusen formasıyla mücadele eden Julian Brandt'ı 25 milyon euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı.
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Brandt, Hoffenheim'dan Nico Schulz ve Borussia Mönchengladbach'tan Thorgen Hazard'ın ardından Dortmund'un yaptığı üçüncü transferi oldu.
1 Ocak 2014 tarihinde Wolfsburg'un 19 yaş altı takımından 350 bin euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'e transfer olan Julian Brandt, bu ekiple sahaya çıktığı 215 karşılaşmada 42 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.