Julian Brandt, Borussia Dortmund'da!

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Julian Brandt'ı transfer etti.

ekiplerinden , 5 sezondur formasıyla mücadele eden Julian Brandt'ı 25 milyon euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı.

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Brandt, 'dan Nico Schulz ve Borussia 'tan Thorgen Hazard'ın ardından Dortmund'un yaptığı üçüncü transferi oldu.

1 Ocak 2014 tarihinde 'un 19 yaş altı takımından 350 bin euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'e transfer olan Julian Brandt, bu ekiple sahaya çıktığı 215 karşılaşmada 42 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.