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Geçen yaz bonservisi elinde olan Julian Brandt'a ilgi büyüktü. Yine de Ajax'ı seçti. De Volkskrant'a, "Jordi Cruijff ararsa en azından telefonu açarsınız" dedi.

Brandt, Borussia Dortmund'da takımın temel taşlarından biri hâline geldi ancak son sözleşmesi yenilenmedi. Alman oyun kurucuya ilgi gösteren kulüp sayısı da az değildi.

Ajax, beklenmedik bir şekilde transferini duyurdu. Brandt, "Ajax efsanevi bir kulüp" diye açıklıyor. "Tesislere girdiğinizde bir şey hissediyor, bir şeylerin tadını alıyorsunuz. Ajax bir gelenek ve başarılarla dolu geçmişi sona ermemeli."

"Ajax'ı tanımlayan ve önceki kulüplerimden ayıran şey kimliği. Ajax, oynanan futbolun türüne önem veriyor. Leverkusen ve Dortmund'da bu her zaman tam olarak belli değil" diyor.

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Brandt, Hollanda futbolunu sevdiğini söylüyor. "Alanları kullanma biçimleri, topu kontrol edişleri, değer verdikleri şeyler: teknik, yeteneklerin gelişimi, topa sahip olma."

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Ajax bu sezon hedeflerini yüksek tutuyor. Kulüp, kazanabileceği her kupayı istiyor. Brandt da iddialı: "İkinci olmak için gelmedim. Avrupa Ligi'nde veya Konferans Ligi'nde oynamak için de gelmedim."

"Ajax bana, 'Dinle, son yıllarda çok sorun yaşadık ve muhtemelen bu sorunları çözemeyeceğiz' deseydi gelmezdim. Çözümün bir parçası olmak istiyorum" diyor.

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Son olarak, "Çevremdeki herkes bu kararı vereceğimi düşünmemiş olabilir ama sonuçta kararı kendim için veriyorum" diyor.

Ajax'la üç yıllık sözleşme imzalama kararı, dolayısıyla iyice düşünülmüş bir karardı. "En çok mutluluğu yaşayacağımı düşündüğüm kulübü seçtim."