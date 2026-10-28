Katalanlar, geçen yaz Arjantinli forvetle Rojiblancos'un yöneticilerini bilgilendirmeden yasa dışı görüşmeler yaptı.

Bunun üzerine Atletico şikâyette bulundu. FIFA yetkili olmadığını açıklayınca soruşturmayı İspanya Futbol Federasyonu RFEF üstlendi. Soruşturma sonucunda Barça'nın yalnızca "hafif bir ihlalden" suçlu bulunabileceğine karar verildi. Dolayısıyla bu olay Katalanlara sadece 602 euroya mal oldu. 2025/26 sezonunda cirosuyla milyar barajını aşan bir kulüp için oldukça küçük bir meblağ.

2019'da da benzer bir karar verilmişti. O dönemde yine Atletico Madrid ile sözleşmesi bulunan Antoine Griezmann'la yasak olmasına rağmen temasa geçen Barça, 300 euro ödemek zorunda kalmıştı.

Alvarez, ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası sırasında Barcelona'ya transfer olmak istediğini zaten açıklamıştı. Ancak Madrid ekibi, 2030'a kadar süren sözleşmesini ve 500 milyon euroluk serbest kalma maddesini hatırlatmıştı.

Transfer gerçekleşmedi ve Alvarez, ayrılma isteğini açıkça dile getirmesine rağmen Madrid'de kaldı. Burada taraftarların yoğun tepkisiyle karşı karşıya. Kısa süre önce Marca ile yaptığı bir röportajda "Dünya Kupası sırasında söylediklerim için taraftarlarımızdan özür dilemek istedim. Bu bir hataydı; hem söyleyiş biçimim hem de zamanlaması açısından" diyerek af diledi.

"İnsanların öfkesini anlayabiliyorum. Taraftar olsaydım ben de kızardım. Üstelik bana bu kadar destek olmuşken. Bu süreçte bana destek olan takıma da teşekkür etmek istiyorum."

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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Julian Alvarez'i affetti

Teknik direktör Diego Simeone onu sportif açıdan çoktan affetti ve Alvarez artık yeniden düzenli olarak forma giyiyor. Geçen hafta sonu Deportivo A Coruna karşısında 1-0 kazanılan maçta ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ve galibiyet golünü attı. Dokuz resmî maçta toplam iki gol ve iki asist kaydetti.

Barça ise transfer döneminin kapanmasından kısa süre önce Arsenal'den Gabriel Jesus'u transfer etti. Son şampiyon, bonservis bedeli olmadan MLS ekibi Chicago Fire'a giden Robert Lewandowski'nin yanı sıra Ferran Torres'i de 48,5 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e göndererek bir başka forvetini kaybetti. Başlangıçta bu boşluğu Alvarez'in doldurması planlanıyordu.