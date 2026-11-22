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Atlético Madrid, pazar günü LaLiga'da ikna edici bir galibiyet aldı. Başkent ekibi, bölge derbisinde Getafe'yi Álex Baena, Johnny Cardoso ve Alejandro Grimaldo'nun golleriyle 0-3 mağlup etti. Los Colchoneros şimdi Real Madrid'in iki, lider FC Barcelona'nın beş puan gerisinde üçüncü sırada.

Maça iyi başlayan Atlético'nun gol perdesini açması uzun sürmedi. Julián Álvarez ceza sahasında topu kontrol edip geriye Baena'ya çıkardı. Baena'nın sert ve yerden şutu yakın köşeden ağlara gitti: 0-1.

Yarım saate yakın bir süre geçtikten sonra Getafe kalecisi David Soria'nın büyük hatası 0-2'ye yol açtı. İspanyol kaleci, Álvarez'in kullandığı kornerde topun tamamen altından geçti ve Cardoso'nun yakından yaptığı vuruşa müdahale edemedi.

İkinci yarıda Getafe, hücumda etkili olabilecek gücü gösteremedi. Bu sezon LaLiga'daki tüm takımlar arasında en az gol yiyen ekip olan Atlético (on gol), kalesini de oldukça rahat biçimde gole kapattı.

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Maçın bitimine birkaç dakika kala Djené Dakonam, Alexander Sørloth'u açıkça sırtından itti. VAR incelemesinin ardından hakem, Togolu oyuncuya ikinci sarı kartını gösterip penaltı verdi. Grimaldo penaltıyı gole çevirdi: 0-3.