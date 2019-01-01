Jürgen Klopp'un finallerdeki makus talihi
Bugün sokağa çıktığınızda yoldan geçen herhangi birini durdurup, bildiği teknik direktörleri saymasını isteseniz, alacağınız cevapların içinde mutlaka Jürgen Klopp ismi olacaktır.
Kariyeri 2001 yılında Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Mainz ile başlayan Klopp, üçüncü kez Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermek için saatleri sayıyor. Ancak 51 yaşındaki teknik adam, bugüne kadar çıktığı 9 finalin sadece 3'ünü kazanabildi.
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Jürgen Klopp, 2012-2013 sezonunda Borussia Dortmund'un başındayken Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez final heyecanını yaşadı. Karşısında Bundesliga'da da ezeli rakibi olan Bayern Münih vardı. Klopp'un öğrencileri, Mandzukic'in golüne İlkay Gündoğan ile cevap verse de, Robben'in 89. dakikada kaleci Weidenfeller'in yanından yuvarlığı topa engel olamayarak ikincilikle yetindi.
2013-2014 sezonunda Almanya Kupası finalindeki rakip yine Bayern Münih'ti. Golsüz biten 90 dakika sonrasında, uzatmalarda Arjen Robben ve Thomas Müller'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Bayern Münih kupa uzanırken, Jürgen Klopp bir kez daha Münih ekibine boyun eğiyordu.
Bir sene sonra Almanya Kupası yarı finalinde Bayern Münih'i saf dışı bırakan Borussia Dortmund, finalde Wolfsburg ile karşılaştı. En büyük engeli aştığını düşünen sarı-siyahlı ekip, final maçına da hızlı başlayarak Aubameyang'ın golüyle 5. dakikada 1-0 öne geçmişti. Ancak 22'de Luiz Gustavo, 33'te Kevin de Bruyne ve 38'de Bas Dost'un golleriyle kupayı kazanan taraf 3-1'lik skorla Wolfsburg olmuştu.
Jürgen Klopp, Liverpool'a geldiği ilk sezon olan 2015-2016 sezonunda, 'Kırmızılar'la ilk finaline Lig Kupası'nda ulaştı. 120 dakikası 1-1 sona eren bu finalde de kupayı penaltılarla Manchester City kazanmıştı. Klopp'lu Liverpool, sezonun devamında UEFA Avrupa Ligi finalinde kupanın gediklisi olan Sevilla'ya 3-1'lik skorla yenilmekten de kurtulamadı.
Bu finaller arasında en dramatik olanı ise geçen yıl Kiev'de oynandı. Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya geldi. Gerek Mohamed Salah'ın sakatlığı, gerek Loris Karius'un yediği hatalı goller sebebiyle İngiliz ekip kazanabileceği bir kupadan mahrum kalmış oldu.
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