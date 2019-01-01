Jürgen Klopp'un finallerdeki makus talihi

Jürgen Klopp, dünyanın en başarılı teknik direktörleri arasında bulunuyor. Ancak Alman teknik adamın finallerdeki şanssızlığı bir türlü sona ermiyor.

Bugün sokağa çıktığınızda yoldan geçen herhangi birini durdurup, bildiği teknik direktörleri saymasını isteseniz, alacağınız cevapların içinde mutlaka Jürgen Klopp ismi olacaktır.

Kariyeri 2001 yılında 2. Ligi ekiplerinden ile başlayan Klopp, üçüncü kez Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermek için saatleri sayıyor. Ancak 51 yaşındaki teknik adam, bugüne kadar çıktığı 9 finalin sadece 3'ünü kazanabildi.

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Jürgen Klopp, 2012-2013 sezonunda 'un başındayken Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez final heyecanını yaşadı. Karşısında Bundesliga'da da ezeli rakibi olan vardı. Klopp'un öğrencileri, Mandzukic'in golüne İlkay Gündoğan ile cevap verse de, Robben'in 89. dakikada kaleci Weidenfeller'in yanından yuvarlığı topa engel olamayarak ikincilikle yetindi.

2013-2014 sezonunda Kupası finalindeki rakip yine Bayern Münih'ti. Golsüz biten 90 dakika sonrasında, uzatmalarda Arjen Robben ve Thomas Müller'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Bayern Münih kupa uzanırken, Jürgen Klopp bir kez daha Münih ekibine boyun eğiyordu.

Bir sene sonra Almanya Kupası yarı finalinde Bayern Münih'i saf dışı bırakan Borussia Dortmund, finalde ile karşılaştı. En büyük engeli aştığını düşünen sarı-siyahlı ekip, final maçına da hızlı başlayarak Aubameyang'ın golüyle 5. dakikada 1-0 öne geçmişti. Ancak 22'de Luiz Gustavo, 33'te Kevin de Bruyne ve 38'de Bas Dost'un golleriyle kupayı kazanan taraf 3-1'lik skorla Wolfsburg olmuştu.

Jürgen Klopp, 'a geldiği ilk sezon olan 2015-2016 sezonunda, 'Kırmızılar'la ilk finaline Lig Kupası'nda ulaştı. 120 dakikası 1-1 sona eren bu finalde de kupayı penaltılarla kazanmıştı. Klopp'lu Liverpool, sezonun devamında UEFA finalinde kupanın gediklisi olan 'ya 3-1'lik skorla yenilmekten de kurtulamadı.

Bu finaller arasında en dramatik olanı ise geçen yıl Kiev'de oynandı. Şampiyonlar Ligi finalinde ile Liverpool karşı karşıya geldi. Gerek Mohamed Salah'ın sakatlığı, gerek Loris Karius'un yediği hatalı goller sebebiyle İngiliz ekip kazanabileceği bir kupadan mahrum kalmış oldu.

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