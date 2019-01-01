Jürgen Klopp'tan James Milner'a övgü: Bu adam yanıyor!

Jürgen Klopp, Lig Kupası maçında açılış golünü kaydeden James Milner hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Jürgen Klopp'a göre James Milner 33 yaşında olabilir; ama formuyla yanıyor.

'un İngiltere Lig Kupası üçüncü turunda 2-0 kazandığı MK Dons maçının ilk golünü atan Milner, Klopp tarafından sol bekte görevlendirildi.

Maçın ardından yaptığı açıklamada Milner için, "Bu adam yanıyor!" ifadesini kullanan Klopp, "Bize çok yardımcı oluyor. Genç oyuncular için de gerçek bir rol model teşkil ediyor" şeklinde konuştu.

Sky Sports' a konuşan Milner ise, "Çok iyi bir kadromuz var ve bu ortamda genç oyuncuların gereken seviyeye ulaşmaları kolay değil; ancak bu maçta daha iyi hâle gelmek istediklerini gösterdiler. Hepsi kendini zorluyor. As oyuncuların da ihtiyacı bu. Herkesin yerini korumak için rekabete ihtiyacı var" yorumunu yaptı.