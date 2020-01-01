Jürgen Klopp'tan emeklilik sinyali

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sözleşmesi sona erdikten sonra futbola veda edebileceğini söyledi.

Premier Lig şampiyonu 'un teknik direktörü Jürgen Klopp, İngiliz kulübündeki kariyerinden sonra futbol kariyerini de sonlandırabilir.

Sport Buzzer'a konuşan 53 yaşındaki Alman çalıştırıcı, 2024'te Liverpool ile olan sözleşmesi sona erince futbola 1 yıl ara vereceğini yineleyerek şunları söyledi:

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"Futbola 1 yıl ara vereceğim ve kendime futbolu özleyip özlemediğimi soracağım. Eğer cevabım 'hayır' olursa bu, 'teknik direktör' Jürgen Klopp'un sonu olacak."

Daha fazla takım

"Eğer bir gün teknik direktörlüğü bırakırsam özlemeyeceğim tek bir şey var: Maçtan hemen önce yaşanan yüksek gerilim."

12 Eylül'te başlayacak Premier Lig öncesinde belirledikleri hedeflere de değinen Klopp, "Yeni sezon için son derece enerjik ve heyecanlıyız, çok daha iyi olmak istiyoruz. Sahanın dört bir yanında topu ve rakipleri kovalamak, rakipler için oynaması hiç de eğlenceli olmayan son derece tatısz bir takım olmaya devam etmek istiyoruz" dedi.