Jürgen Klopp'tan emeklilik açıklaması

Liverpool’un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp, uzun vadeli bir kariyer planı yapmadığını söyledi.

Premier Lig’de ’un 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Jürgen Klopp’un 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mirror’a konuşan Klopp, önceliğinin bu süreyi tamamlamak olduğunu söylerken, teknik direktörlüğü beklenenden daha önce bırakabileceğini de ima etti.

Klopp, “33 yaşında antrenörlüğe başladım. O gün kendime ‘Önümde 25 yıl var’ demiştim. ’de 7.5 yıl, Dortmund’da 7 yıl çalıştım. Liverpool ile sözleşmem bittiğinde 23.5 yılı doldurmuş olacağım” dedi.

Daha fazla takım

Henüz emekliliği düşünmediğini ancak bunun bir gün gerçekleşeceğini söyleyen 53 yaşındaki Klopp, “Umarım vakti geldiğinde ‘Harika, bu işi severek yaptım ama artık başkalarını izlemek istiyorum. Görüşürüz. Hepinize bol şans diliyorum. Sizi seviyorum ama futbolla ilgili konularla beni aramayın’ diyebilirim. Planım bu.” ifadelerini kullandı.