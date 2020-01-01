Jürgen Klopp'tan Chelsea göndermesi

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, transferlere ilişkin yaptığı açıklamada birçok ismi kadrosuna katan Chelsea'ye göndermede bulundu.

Premier Lig'de son şampiyon 'un teknik direktörü Jürgen Klopp'tan transfer çalışmalarına ilişkin açıklama geldi.

Servus TV'ye konuşan Alman çalıştırıcı, Liverpool'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan 'in orta sahası Thiago Alcantara ile ilgili yöneltilen soruya şöyle cevap verdi:

"Takımımın şu anki halinden memnunum. Birbirinden ilginç bir sürü futbolcu var ama bizim ilgimizi çeken biri varsa, bu ismi sizinle paylaşamam."

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Daha fazla takım

"Pandemi sebebiyle transfer çalışmaları yaparken 5 defa düşünmemiz gerekiyor. İşin finansal boyutuna her zamankinden daha fazla dikkat ediyoruz. Kulübe ne kadar para gireceğini bilmiyoruz."

"Aslında bunu kimse bilmiyor ama dışardan bakıldığında bazı takımlar geleceğe daha pozitif bakıyor. Mesela ."