Jürgen Klopp'tan Atletico Madrid'e eleştiri

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, uzatmalar sonucunda 3-2 yenildikleri Atletico Madrid maçının ardından rakibi eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında son şampiyon ile karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki ilk maç Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Liverpool, Wijnaldum'un 43. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca uzatmalara gidildi.

Ev sahibi ekipte Firmino 94. dakikada ağları sarsarak farkı 2'ye çıkarsa da, Atletico Madrid Llorente'nin 97, 105+1 ve 120+1. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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Bu sonuçla, ilk maçı da 1-0 kazanan Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı. Turnuvaya veda eden Liverpool’da ise teknik direktör Jürgen Klopp rakibe çıkıştı.

Maçın ardından Atletico Madrid’in ortaya koyduğu futbolu eleştiren Klopp, “Bu kadar kaliteli futbolculara sahip olmalarına karşın neden böyle oynadıklarını anlamıyorum. Daha iyi oynayabilirler ama savunmaya çekilip kontratak yapmayı tercih ediyorlar” diye konuştu.

Klopp, “Oyuncularımın performansından ötürü mutluyum. Böyle bir rakibe karşı oynamak gerçekten zor. Son iki yılda bazen şans bizim yanımızda oldu. Bu sefer ise tam karşımızdaydı” dedi.