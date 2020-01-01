"Jürgen Klopp, yeni Alex Ferguson"

Alex Ferguson'la Man United'da çalışan Dion Dublin, Jürgen Klopp'a övgüler yağdırdı.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp, efsanesi Sir Alex Ferguson'a benzetildi.

25 yıl çalıştırdığı Man United'a 13 Premier Lig ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşatan Ferguson 2013 yılında emekliye ayrılmıştı.

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1992 - 1994 yılları arasında Ferguson'un çalıştırdığı United'da oynayan Dion Dubin, Klopp'u Ferguson'a benzetti ve Radio 5 Live'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Jürgen Klopp yeni Sir Alex Ferguson. Şunu kastediyorum: Bu kulübü dipten aldı ve tepeye çıkardı. Altyapı seviyesinde de A takımdaki futbolu oynattırıyor. Liverpool durdurulamaz görünüyor. Klopp'un sahaya çıkardığı kadrolar diğer takımların yaptığı şeyleri etkisiz kılıyor."

30 yıldır şampiyon olamayan Liverpool, Premier Lig'de 21 hafta geride kalırken namağlup ve bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibinin 13 puan önünde lider durumda.